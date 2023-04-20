Новый трейлер Diablo 4 посвятили друиду ©

В Diablo 4 был представлен класс друидов, которого мы не видели со времен Diablo 2. А новый трейлер демонстрирует впечатляющие и разрушительные способности персонажа, который может управлять стихиями и животными, а также превращаться в свирепого зверя.

Пока ведутся разговоры об очередной бета-версии Diablo 4, которая может появиться до выхода игры 6 июня на PC, PlayStation и Xbox, мы узнали еще об одном бойце, доступном в реестре игры Blizzard.

В видеоролике мы видим, как друид вызывает небольшие ураганы против полчищ нежити, создает барьер из камней, чтобы выдержать удары гигантского противника, принимает облик медведя или оборотня и приказывает волкам атаковать своих врагов.

Одним словом, это персонаж с репертуаром столь же широким, сколь и разрушительным, несомненно, обладающий навыками, необходимыми для выживания в безжалостном мире ролевой игры от Blizzard, которая выйдет на PC и двух поколениях PlayStation и Xbox 6 июня 2023 года