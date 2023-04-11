Diablo 4 06.06.2023
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Новый трейлер Diablo 4 посвятили Разбойнице

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butcher69
Новости

Сегодня компания Blizzard Entertainment выпустила новый трейлер своей грядущей ролевой игры Diablo 4, посвященный одному из игровых классов. Если быть более точным, мы посмотрим на Разбойницу, которая позволит вам наносить удары из тени, когда выйдет долгожданная игра.

Конечно, Разбойница уже был доступен в бета-версии Diablo 4, так что если вы интересуетесь игрой, есть большая вероятность, что вы уже хорошо знакомы с тем, на что способен этот класс.

Diablo 4 полностью выйдет для PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
HandsomeRed

Как бить из тени, если она на открытом месте как варвар машет всем чем только можно?

3