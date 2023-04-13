Новый трейлер Diablo 4 посвятили Волшебнице ©

Компания Blizzard Entertainment представила новый трейлер своей грядущей ARPG Diablo 4, посвященный одному из игровых классов. Если быть более точным, то в ролике мы можем увидеть Волшебницу, которая позволит вам обрушить весь спектр магических заклинаний, когда выйдет долгожданная игра.

Конечно, она была доступна в бета-версии Diablo 4, так что если вы интересуетесь игрой, есть большая вероятность, что вы уже хорошо знакомы с тем, на что способен этот класс.

Diablo 4 полностью выйдет для PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года.