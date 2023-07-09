Новый трейлер Diablo IV объясняет, как работают сезоны и сезонные персонажи ©

Одним из элементов грядущих сезонов Diablo IV, который может сбить с толку новых игроков, является то, как работают сезонные персонажи. Blizzard выпустила новый трейлер здесь, чтобы помочь в этом разобраться.

В видео показано, как вы не можете просто перейти в сезон со своими существующими персонажами, но вам нужно создать нового, с которым вы можете пропустить основную кампанию и наслаждаться сезонным контентом. При этом, как мы видели во время презентации несколько дней назад, вы не начинаете полностью с нуля, поскольку некоторые разблокировки, такие как Туман войны и Алтари Лилит, становятся доступными для всей учетной записи. Вам просто нужно хотя бы один раз войти в игру существующими персонажами после того, как игра будет обновлена 18 июля.

Новый персонаж не застрянет в сезонной среде навсегда, так как он будет перенесен в Вечное Царство после окончания сезона, и вы, предположительно, сделаете нового для следующего сезона.

Diablo IV в настоящее время доступна для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Сезон 1 станет доступен 20 июля, и игроки столкнутся с новой угрозой под названием «Злокачественная», а также с новыми монстрами, которые откроют ворота к шансу получить новые силы и добычу.