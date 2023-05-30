Nvidia показала новый геймплейный трейлер Diablo 4 с включенным DLSS 3

Diablo 4, долгожданное продолжение хитовой серии экшен-РПГ от Blizzard Entertainment, получила совершенно новый трейлер с геймплеем с использованием технологии NVIDIA DLSS 3.
Diablo 4 выйдет на следующей неделе 6 июня 2023 года. Она будет доступна на ПК через Battle.net, а также на консолях текущего и последнего поколения для поклонников PlayStation и Xbox. Предварительная покупка Ultimate Edition позволит игрокам получить ранний доступ на четыре дня.
Сегодняшний трейлер включает краткое сравнение бок о бок с выключенным DLSS.
Ну так то 130 фпс на 4080в 4к было , можно и без длсс
Максимально темная игра с видом сверху и низкой проработкой в 300 фпс,они бы еще вторую часть с 1000+ фпс запустили и хвастались.
Там наоборот стараешься все эффекты отключить на эндгейме, поэтому это все ни о чем
на 4090 играл в 4к на ультрах и длсс3 там не нужен от слова совсем
Ты хоть третью прошёл?)) Dlss нужен для тех, у кого высокая герцовка моника, и где нужен огромный фпс.
А накуя 300FPS когда 70-80FPS с лихвой хватит
А чё лучи завезут?
Будет отражаться в глазах демона оружие нефалема, но мы этого не увидим
в бете этой музыки не было, я от этого трека балдею с момента анонса, надеюсь, он в игре всё же будет
да норм оптимизон был и так в крайней бете. 120Фпс на ультрах в 2к на 3060ti\ryzen 5 3600\16gb ram