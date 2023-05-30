Nvidia показала новый геймплейный трейлер Diablo 4 с включенным DLSS 3 ©

Diablo 4, долгожданное продолжение хитовой серии экшен-РПГ от Blizzard Entertainment, получила совершенно новый трейлер с геймплеем с использованием технологии NVIDIA DLSS 3.

Diablo 4 выйдет на следующей неделе 6 июня 2023 года. Она будет доступна на ПК через Battle.net, а также на консолях текущего и последнего поколения для поклонников PlayStation и Xbox. Предварительная покупка Ultimate Edition позволит игрокам получить ранний доступ на четыре дня.

Сегодняшний трейлер включает краткое сравнение бок о бок с выключенным DLSS.