Обнародованы системные требования Diablo 4 для ПК ©

Blizzard объявила официальные системные требования Diablo IV для ПК, начиная от минимальных требований, рекомендуемых для запуска игры, до требований, которые потребуются игрокам для запуска новой ARPG с настройками «Ультра 4К».

Существует больше рекомендуемых спецификаций для запуска, чем для популярной открытой бета-версии игры, о которой Blizzard в своем блоге сообщила, что использовала данные для составления новых рекомендуемых требований. Blizzard отмечает, что, хотя Diablo IV будет работать на компьютерах с характеристиками ниже рекомендуемых (в том числе на машинах без твердотельных накопителей или со встроенными графическими процессорами), «впечатления от игры могут быть значительно снижены». Ниже приведен полный список рекомендуемых системных требований для ПК.

Минимальные

Настройки для запуска Diablo IV с исходным разрешением 1080p/разрешением рендеринга 720p, низкими настройками графики и частотой 30 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280

DirectX: версия 12

Хранилище: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Средние

Настройки для запуска Diablo IV с разрешением 1080p, средними настройками графики и частотой 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 1300X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470

DirectX: версия 12

Хранилище: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Высокие

Настройки для запуска Diablo IV с разрешением 1080p, высокими настройками графики и частотой 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: версия 12

Хранилище: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Ультра 4К

Настройки для запуска Diablo IV с разрешением 4K, ультра-графическими настройками и частотой 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series для полностью поддерживаемого DLSS3 или AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: версия 12

Хранилище: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Для тех, кто пытается выбрать между игрой на ПК или консоли, подтверждено, что Diablo IV работает со скоростью 4К, 60 кадров в секунду на Xbox Series X и предлагает совместную игру на диване. Diablo IV поддерживает кросс-плей и кросс-прогресс между игроками на ПК и консолях. Blizzard предложит игрокам последний шанс проверить Diablo IV перед запуском игры 6 июня во время выходных с 12 по 14 мая. Это станет последним шансом получить различные награды за бета-тестирование, которые будут перенесены в полную версию Diablo IV.