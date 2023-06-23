Обнаружена кат-сцена после титров Diablo 4. Игроки утверждают, что она появляется только после второго прохождения ©

Была обнаружена сцена после титров Diablo 4, хотя, по мнению некоторых игроков, она не появляется после завершения игры первым персонажем. В этой сцене показано краткое изображение охваченным огнем нечто, что привело к спекуляциям среди поклонников сюжета игры.

Интересно, что эта короткая сцена, по-видимому, появляется не у всех при просмотре титров, по крайней мере, не сразу. По словам комментаторов видео на ютубе, и реддит, это изображение появляется только после прохождения игры вторым персонажем. Учитывая тот факт, что большинство игроков просто пропускают титры (и практически все сцены, если на то пошло) при игре с альт-персонажем, неудивительно, что не так уж много людей видели эту сцену в игре.

Художник-кинематографист Blizzard Джамир Бланко также сообщил о существовании этой неуловимой сцены через свой аккаунт в Twitter:

Похоже, некоторые люди наконец-то начинают понимать, что в нашей игре есть сцена после титров... ???

Что касается того, кто (или что) показано в этой сцене, есть много предположений. Некоторые считают, что это Инарий, другие утверждают, что это Диабло, а некоторые говорят, что это Люцион. Независимо от того, кто это, эта сцена, скорее всего, является тизером будущего контента Diablo 4, так что мы скоро узнаем об этой загадочной фигуре.