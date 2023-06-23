Обнаружена кат-сцена после титров Diablo 4. Игроки утверждают, что она появляется только после второго прохождения

Была обнаружена сцена после титров Diablo 4, хотя, по мнению некоторых игроков, она не появляется после завершения игры первым персонажем. В этой сцене показано краткое изображение охваченным огнем нечто, что привело к спекуляциям среди поклонников сюжета игры.
Интересно, что эта короткая сцена, по-видимому, появляется не у всех при просмотре титров, по крайней мере, не сразу. По словам комментаторов видео на ютубе, и реддит, это изображение появляется только после прохождения игры вторым персонажем. Учитывая тот факт, что большинство игроков просто пропускают титры (и практически все сцены, если на то пошло) при игре с альт-персонажем, неудивительно, что не так уж много людей видели эту сцену в игре.
Художник-кинематографист Blizzard Джамир Бланко также сообщил о существовании этой неуловимой сцены через свой аккаунт в Twitter:
Похоже, некоторые люди наконец-то начинают понимать, что в нашей игре есть сцена после титров... ???
Что касается того, кто (или что) показано в этой сцене, есть много предположений. Некоторые считают, что это Инарий, другие утверждают, что это Диабло, а некоторые говорят, что это Люцион. Независимо от того, кто это, эта сцена, скорее всего, является тизером будущего контента Diablo 4, так что мы скоро узнаем об этой загадочной фигуре.
Их там несколько.
о, блин, мне в первом прохождении попалась с мордой крупным планом, я думал это дьябло и даже не придал особого значения, ну типа, ещё с иммортала нам намекали...а это получается не дьябло, а меф, который таки придет в дополнение
похож на Мефисто
это длс друзья мои (но это не точно)