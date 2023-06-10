Обновление 1.0.2i для Diablo 4 исправляет ошибку экрана выбора персонажа некроманта и проблему телепортации в подземелье ©

Компания Blizzard выпустила обновление 1.0.2i для ПК-версии Diablo 4, которое призвано устранить раздражающую проблему с экраном выбора персонажа Некроманта.



С момента выхода игры в ранний доступ на прошлой неделе мы уже получили несколько патчей. Последнее обновление предназначено для ПК, полные примечания которого доступны ниже:

Исправлена проблема, из-за которой игроки-некроманты иногда застревали на экране выбора персонажа.

Исправлена проблема, из-за которой элементы управления переставали реагировать, когда игрок телепортируется или входит в подземелье или выходит из него.

Исправлена графическая проблема, из-за которой после телепортации в определенные города появлялись черные текстуры.

Стоит отметить, что ранее Blizzard также выпустила обновление для всех платформ, включающее различные исправления стабильности и ошибок. Дополнительные подробности о конкретных исправлениях не были предоставлены.