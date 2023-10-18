Очередной провал Blizzard? Diablo 4 не смогла привлечь большую аудиторию в Steam

Вчера, 17 октября, Diablo IV дебютировала на платформе Steam. Тем не менее, считать релиз на новой площадке полноценным успехом сложно, поскольку игра привлекла лишь небольшое число игроков.
На данный момент у Diablo 4 наблюдаются смешанные отзывы, и на данный момент лишь 57% из 299 рецензии положительной отзываются об игре. Некоторые игроки даже рекомендуют воздержаться от покупки этой продукции от Blizzard и предпочесть что-то другое, например, Baldur's Gate III.
Пиковый онлайн Diablo 4 тоже оказался не особенно впечатляющим — количество онлайн-игроков на данный момент составляет всего 2 236.
Сама игра запустила второй сезон под названием "Сезон крови" и игроки тоже не слишком лестно отзываются о нем.
Естественно, игра со сомнительным контентом, которая стоит под 10 тысяч рублей
С таким ценником конечно не привлечет)
Сомнительно чтоб в стиме вапше был большой онлайн, так как большинство все равно играет в батлнете
почти 8к без скидки - очень больно по цене
Сейчас со скидкой гифтом в батлнете 5к, в стиме 6к. На старте ровно такой же ценник был.
Нет, это другое. Так ныть не получится
а это типо дешево?
Цена кусается откровенно. Лучше уж взять активацию чтобы пощупать а там не жаль будет забросить
И как ты возьмёшь активацию в онлайн игре?)
Пусть мечтает.
На выходных раскроется)))
А чего удивляться то !?
Максимально кому нужно было, уже купили.
Продукт сомнительный, скидки небольшая, кто хотел - купил уже. А главное - игроки ждут добавление в геймпасс. Зачем брать в стиме?
Все которые хотели купить уже купили в battle.net. Зачем покупать повторно в Стиме? Она все ровно через батлу работает.
Ценник за данную игру не адекватен, для России так точно, пляски с бубном и качелями, для покупки игры многих тоже отталкивают от покупки. (Мое личное мнение).
Потому что, кто хотел, купил её в BNet и успел понять, чего игра стоит
Может просто у аудитории стим есть возможность устанавливать и другие магазины (лаунчеры)? Не? Не догадались? :))
Вообще пофиг на стим.
Какой нахрен провал? В игре всë отлично, сюжет, атмосфера, графика, оптимизация. Да, анимации слегка хромают, напоминает мобильный гейминг, но это не главное, спустя какое-то время даже не замечаешь. Чувствуется атмосфера того старого Диабло 2. Проблема не в игре, а в игроках. Пришли мамонты из ПоЕ и засрали игру, потому что в Диабло 4 не нужно страдать и фармить неделяии, типа слишком асë легко. Блин, ну играйте в свою душную ПоЕ и не лезьте к людям, которые ценят атмосферу и сюжет.
>Сюжет в гриндилке
Мсье знает толк в извращениях.
А провал простой: на самой популярной площадке для игр выходит такой мастадонт, а у него онлайн, как у какой-нибудь инди игры. У того же BG 3 сейчас онлайн 72 тысячи. Да даже у New World, которую не обсирал только ленивый, онлайн 4.3к. Это ли не провал для Diablo?
Всё правильно сказал. Провала нет. Есть завышенные ожидания у старых игроков. Мне, как новому игроку, было очень интересно играть.
Вообще-то многонедельный и многомесячный фарм шмота и есть суть Diablo 2. Без него игру забросили бы еще в начале нулевых. Именно за это пое называют истинным дьяблоидом.
ты что... сейчас прибегут и объяснят , что там все гуано ))
Да к черту на эту подделку в виде бг3. Хайпанули на названии