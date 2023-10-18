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Diablo 4 06.06.2023
7.5 947 оценок

Очередной провал Blizzard? Diablo 4 не смогла привлечь большую аудиторию в Steam

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butcher69
Новости

Вчера, 17 октября, Diablo IV дебютировала на платформе Steam. Тем не менее, считать релиз на новой площадке полноценным успехом сложно, поскольку игра привлекла лишь небольшое число игроков.

На данный момент у Diablo 4 наблюдаются смешанные отзывы, и на данный момент лишь 57% из 299 рецензии положительной отзываются об игре. Некоторые игроки даже рекомендуют воздержаться от покупки этой продукции от Blizzard и предпочесть что-то другое, например, Baldur's Gate III.

Пиковый онлайн Diablo 4 тоже оказался не особенно впечатляющим — количество онлайн-игроков на данный момент составляет всего 2 236.

Сама игра запустила второй сезон под названием "Сезон крови" и игроки тоже не слишком лестно отзываются о нем.

9
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Hitrus6

Естественно, игра со сомнительным контентом, которая стоит под 10 тысяч рублей

8
Юркец

С таким ценником конечно не привлечет)

5
pokemonizm

Сомнительно чтоб в стиме вапше был большой онлайн, так как большинство все равно играет в батлнете

3
neropashka

почти 8к без скидки - очень больно по цене

2
dangerous_beast

Сейчас со скидкой гифтом в батлнете 5к, в стиме 6к. На старте ровно такой же ценник был.

-1
Sneaky Pete dangerous_beast

Нет, это другое. Так ныть не получится

-3
Fenharell Sneaky Pete

а это типо дешево?

2
Odesseet

Цена кусается откровенно. Лучше уж взять активацию чтобы пощупать а там не жаль будет забросить

2
Сергей Понащенко

И как ты возьмёшь активацию в онлайн игре?)

3
JustA_NiceGuy Сергей Понащенко

Пусть мечтает.

0
fairyrage

На выходных раскроется)))

2
dangerous_beast

А чего удивляться то !?
Максимально кому нужно было, уже купили.

1
Кроллег

Продукт сомнительный, скидки небольшая, кто хотел - купил уже. А главное - игроки ждут добавление в геймпасс. Зачем брать в стиме?

0
answerx32

Все которые хотели купить уже купили в battle.net. Зачем покупать повторно в Стиме? Она все ровно через батлу работает.

0
NargrubWal

Ценник за данную игру не адекватен, для России так точно, пляски с бубном и качелями, для покупки игры многих тоже отталкивают от покупки. (Мое личное мнение).

0
Artery Kaulitz

Потому что, кто хотел, купил её в BNet и успел понять, чего игра стоит

0
JustA_NiceGuy

Может просто у аудитории стим есть возможность устанавливать и другие магазины (лаунчеры)? Не? Не догадались? :))

-1
Sneaky Pete

Вообще пофиг на стим.

-4
Jarvis666

Какой нахрен провал? В игре всë отлично, сюжет, атмосфера, графика, оптимизация. Да, анимации слегка хромают, напоминает мобильный гейминг, но это не главное, спустя какое-то время даже не замечаешь. Чувствуется атмосфера того старого Диабло 2. Проблема не в игре, а в игроках. Пришли мамонты из ПоЕ и засрали игру, потому что в Диабло 4 не нужно страдать и фармить неделяии, типа слишком асë легко. Блин, ну играйте в свою душную ПоЕ и не лезьте к людям, которые ценят атмосферу и сюжет.

-13
SSStylish

>Сюжет в гриндилке

Мсье знает толк в извращениях.

А провал простой: на самой популярной площадке для игр выходит такой мастадонт, а у него онлайн, как у какой-нибудь инди игры. У того же BG 3 сейчас онлайн 72 тысячи. Да даже у New World, которую не обсирал только ленивый, онлайн 4.3к. Это ли не провал для Diablo?

0
JustA_NiceGuy

Всё правильно сказал. Провала нет. Есть завышенные ожидания у старых игроков. Мне, как новому игроку, было очень интересно играть.

-3
0ncnjqybr
Чувствуется атмосфера того старого Диабло 2.
в Диабло 4 не нужно страдать и фармить неделяии, типа слишком асë легко

Вообще-то многонедельный и многомесячный фарм шмота и есть суть Diablo 2. Без него игру забросили бы еще в начале нулевых. Именно за это пое называют истинным дьяблоидом.

1
Sneaky Pete

ты что... сейчас прибегут и объяснят , что там все гуано ))

0
Sneaky Pete SSStylish

Да к черту на эту подделку в виде бг3. Хайпанули на названии

0