Один из игроков спросил, почему Battle Pass в Diablo 4 никого не огорчает, ответы удивили ©

По понятным причинам открытый бета-тест Diablo 4 не дал конкретного ответа на вопрос о том, как будут выглядеть боевые пропуски в предстоящей игре Blizzard. Известно лишь, что они будут разделены на платный и бесплатный сегменты. Более того, разработчик неоднократно заверял, что - по примеру Overwatch 2 - в них будут только косметические элементы, и что не будет повторения Diablo Immortal, в которой микротранзакции были весьма навязчивы.

Тем не менее, у Blizzard, судя по всему, большой кредит доверия от сообщества. Вчера на Reddit появилась тема, в которой пользователь выразил удивление тем, что люди не жалуются на платный ($10 за три месяца) боевой пропуск к игре стоимостью $70. Хотя его тема стала очень популярной - она насчитывает уже более 530 комментариев - сообщество не разделяет мнение автора.

Игроки, похоже, полностью уверены, что содержание платного боевого пропуска никоим образом не повлияет на "приятный" игровой процесс - оно не ускорит получение уровней опыта и т.д. (это не будет решением pay-to-win).

При этом необязательные дополнительные платежи не беспокоят большинство игроков - многие утверждают, что дополнительная форма получения дохода необходима, если мы хотим, чтобы Diablo 4 развивалась в долгосрочной перспективе и регулярно получала новый контент.

Учитывая это, сообщество разделяет мнение, что Blizzard выбрала наилучшую из возможных бизнес-моделей - более справедливую для игроков, чем даже ежемесячные подписки.

В общем, на удивление автора темы - не считая нескольких человек, которые также выразили свои опасения - большинство заявили, что пользователь был троллем, ищущий к чему бы придраться.

Правы ли они? Мы узнаем об этом в июне этого года, когда игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и XSX/S.