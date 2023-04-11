Один из игроков спросил, почему Battle Pass в Diablo 4 никого не огорчает, ответы удивили

По понятным причинам открытый бета-тест Diablo 4 не дал конкретного ответа на вопрос о том, как будут выглядеть боевые пропуски в предстоящей игре Blizzard. Известно лишь, что они будут разделены на платный и бесплатный сегменты. Более того, разработчик неоднократно заверял, что - по примеру Overwatch 2 - в них будут только косметические элементы, и что не будет повторения Diablo Immortal, в которой микротранзакции были весьма навязчивы.
Тем не менее, у Blizzard, судя по всему, большой кредит доверия от сообщества. Вчера на Reddit появилась тема, в которой пользователь выразил удивление тем, что люди не жалуются на платный ($10 за три месяца) боевой пропуск к игре стоимостью $70. Хотя его тема стала очень популярной - она насчитывает уже более 530 комментариев - сообщество не разделяет мнение автора.
Игроки, похоже, полностью уверены, что содержание платного боевого пропуска никоим образом не повлияет на "приятный" игровой процесс - оно не ускорит получение уровней опыта и т.д. (это не будет решением pay-to-win).
При этом необязательные дополнительные платежи не беспокоят большинство игроков - многие утверждают, что дополнительная форма получения дохода необходима, если мы хотим, чтобы Diablo 4 развивалась в долгосрочной перспективе и регулярно получала новый контент.
Учитывая это, сообщество разделяет мнение, что Blizzard выбрала наилучшую из возможных бизнес-моделей - более справедливую для игроков, чем даже ежемесячные подписки.
В общем, на удивление автора темы - не считая нескольких человек, которые также выразили свои опасения - большинство заявили, что пользователь был троллем, ищущий к чему бы придраться.
Правы ли они? Мы узнаем об этом в июне этого года, когда игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и XSX/S.
это же на сколько надо быть терпилами, чтобы проглотить такое после всех фэйлов близов, после которых кредит доверия должен быть на 0, и продолжать беливить и поддерживать финансово баттлпассы в премиальной игре. да лучше играть в пое и туда занести те же 10 долларов, чем потакать близам.
Поколение любителей употреблять пищу по второму кругу - выращено.
полтора десятилетия не прошли даром - плебс выдрессирован.
Что-то играм с полностью бесплатными "сизонпассами" это выпускать годами контент не мешает.
Это другое (с)
Это где они бесплатны то?
Накидай-ка примеров, где сессионки годами поддерживаются новым бесплатным контентом.
Примеры аля дайн лайт с их бесплатными скинами раз в год приводить не надо.
Что это за игры такие?
Fortnite, Poe, Runeterra, Genshin...
Жуют сено и не жалуются. Чего удивляться то? Образец "идеального потребителя". Некоторым людям мозг, порой, мешает.
Фанатики последнее отнесут, вот новость-то
Как говорится "лох не мамонт лох не вымрет". Видимо сколько бы Blizzard не давала фекалий на лопате фанаты это будут с радостью съедать и требовать добавки а близы только и рады этому.
Никак они /цитата/ не научатся...
"ответ убил".
найс кликбейт.
Я помню в свое время в старкрафт пытались что то подобное сделать, типа дополнительные кампании, которые будут выходить периодически расширяя сюжет и поддерживать игру. Но чет дальше одной кампании дело не пошло. Хотя мне кампания новы отчасти понравилась. Жаль что на этом все и заглохло. А может оно и к лучшему.
хз- в платной колде также есть баттлпасс- и он так же не дорогой- о чет никто не ноет. - это реалии игропрома- и вам решать, примите ли вы их условия, или продолжите свою борьбу качанием игр с торрентов и недовольніми комментариями.
10$ раз в 3 месяца небольшая плата чтобы игру нормально поддерживали и постоянно добавляли новый контент. Но школа естественно не поймёт и будет кричать и топать ногами.
Это как обитатели Матрицы. Они настолько безвозвратно поглощены Системой, что будут драться за нее.
Дебилам на заметку, которые не могут позволить себе кпить Д4 и хейтят ее из за "боевого пропуска и доната", который вообще не влияют на игровой процесс
за 10 баксов сейчас можно разве что пивка мэкнуть разок вечером и то бюджетно, если будет годная косметика вай нот отдать 10 бачей раз в 3 месяца на благое дело
Потому что 10 баксов сейчас ничто, даже не копейки. А за 3 месяца и подавно. Тем более практически в любой игре, платной-бесплатной неважно, где есть пасс, его цена не превышает 10 баксов. Это уже стандарт. Другое дело покупка скинов за 20-30 баксов, как например в овере. Это уже перебор.