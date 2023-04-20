Diablo 4 06.06.2023
7.7 371 оценка

Официально: новое открытое бета-тестирование Diablo 4 пройдёт в середине мая

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monk70
Новости

Несколько дней назад Род Фергюссон подтвердил объявление на тему Diablo 4, и во время прямой трансляции, посвященной долгожданной RPG от Blizzard, было объявлено о новом этапе тестирования.

Blizzard Entertainment сообщила, что с 12 по 14 мая 2023 года будет проведена еще одна открытая для публики бета-версия, во время которой у игроков будет возможность протестировать все изменения, внесенные благодаря отзывам, предоставленным во время последнего теста. После этого можно будет опробовать новые подземелья и балансы классов. В любом случае, целью тестирования будет проверка серверов, чтобы разработчики могли подойти к запуску более подготовленными и избежать неприятных сюрпризов. Игроки, которые победят Ашаву, мирового босса, персонажем 20-го уровня во время бета-тестирования, также смогут бесплатно получить трофей для верхового животного в дополнение ко всем наградам, которые были доступны в старой открытой бета-версии.

Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Покупка самых дорогих изданий игры (Deluxe и Ultimate) позволит игрокам получить доступ к фазе раннего доступа, которая начнется 2 июня 2023 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

у игроков будет возможность протестировать все изменения, внесенные благодаря отзывам, предоставленным во время последнего теста

Я считаю, что это прям хороший жест для игроков.

3
FlexGum

Впервые за долгое время бета версия была использована для реального сбора отзывов игроков и фикса игры на их основе.

1
Sneaky Pete

Молодцы близы. собрали игру, поправили , запускают проверит заново. Учитесь, «игроделы»

1
Augustus Pablo

Близы уже столько раз попадали в канитель, что решили играть по правилам комьюнити =)

0
ZackSnyder

ну и отлично. видимо многих (как и меня) первый обт от игры отпугнул. посмотрим, как за месяц о6и скорректировали все. будет чудом, если реально

0
Augustus Pablo

смогут бесплатно получить трофей для верхового животного в дополнение ко всем наградам

раз не показали итем значит еще и не нарисовали =)

0
Niphestotel

Показали, рог висит на лошади сзади, как в Ведьмаке 3)

0