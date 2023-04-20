Официально: новое открытое бета-тестирование Diablo 4 пройдёт в середине мая ©

Несколько дней назад Род Фергюссон подтвердил объявление на тему Diablo 4, и во время прямой трансляции, посвященной долгожданной RPG от Blizzard, было объявлено о новом этапе тестирования.

Blizzard Entertainment сообщила, что с 12 по 14 мая 2023 года будет проведена еще одна открытая для публики бета-версия, во время которой у игроков будет возможность протестировать все изменения, внесенные благодаря отзывам, предоставленным во время последнего теста. После этого можно будет опробовать новые подземелья и балансы классов. В любом случае, целью тестирования будет проверка серверов, чтобы разработчики могли подойти к запуску более подготовленными и избежать неприятных сюрпризов. Игроки, которые победят Ашаву, мирового босса, персонажем 20-го уровня во время бета-тестирования, также смогут бесплатно получить трофей для верхового животного в дополнение ко всем наградам, которые были доступны в старой открытой бета-версии.

Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Покупка самых дорогих изданий игры (Deluxe и Ultimate) позволит игрокам получить доступ к фазе раннего доступа, которая начнется 2 июня 2023 года.