Описание новинок 10 сезона и обновления 2.4.0 для Diablo 4 на PTR

На официальном сайте игры было опубликовано описание новинок 10 сезона, а также обновления 2.4.0 для Diablo 4, которое будет тестироваться с 19 по 26 августа на PTR. Предлагаем вам ознакомится с этим описанием ниже.

Обновление 2.4.0 на PTR: все, что нужно знать

Обновление 2.4.0 будет доступно в тестовом игровом мире (PTR) Diablo IV с 19 по 26 августа. У вас будет возможность оценить готовящиеся изменения и нововведения, которые появятся в игре с началом нового сезона, а также некоторые улучшения для Vessel of Hatred.

Главная задача тестирования — проверка изменений и новых возможностей до начала следующего сезона, главными особенностями которого станут могущественные доспехи хаоса, дары хаоса и обновленный режим «Инфернальные орды».

Ваши отзывы и комментарии позволят нам доработать контент нового сезона перед запуском. Отзывы игроков помогают точно настраивать изменения баланса, исправлять неполадки, поддерживать высочайшее качество игрового процесса и тестировать новые игровые механики. Спасибо за участие в тестировании новых функций на PTR и отправленные вами отзывы.

Вот список новинок, которые можно будет попробовать в версии 2.4.0 на PTR перед началом нового сезона.

Перерождение инфернальных орд

Инфернальные орды сожгут вас дотла: мы повышаем уровень сложности этого пылающего режима.

Усовершенствованные инфернальные орды

Мы значительно переработали инфернальные подношения, предлагаемые после каждой волны. Мы хотим, чтобы каждое подношение при выборе выглядело достойным вариантом для вашего прохождения.

Чтобы добиться этого, мы переработали баланс существующих подношений, а также внесли изменения в эффекты некоторых подношений и базовое количество монстров разных типов на арене.

Теперь в начале битвы с инфернальными ордами вы будете получать инфернальное подношение, которое раздует угли победы и задаст темп грядущему прохождению.

Кровожадный совет

Некоторые участники Кровожадного совета получили повышение. Теперь во время сражения вы будете сталкиваться с говорящим от имени совета — участником Кровожадного совета с более мощными умениями.

Монстры хаоса

Жуткая пасть глубин Преисподней извергла новый вид монстров. Рожденные из дыма и серы, монстры хаоса при гибели, подобно святилищам, дают мощные способности.

Волны хаоса

В адском пламени закаляется самое страшное зло. При выборе инфернальных подношений в режиме «Инфернальные орды» вам может выпасть шанс призвать волну хаоса. Количество волн хаоса соответствует уровню инфернального компаса, использованного для начала битвы с инфернальными ордами.

Волна хаоса полностью меняет следующую волну противников, значительно повышая ее уровень сложности. Если вы уцелеете и сумеете дать отпор усиленным противникам, то в награду получите гораздо больше эфира.

У волн хаоса множество разновидностей, которые вам предстоит изучить и обуздать. Уклоняйтесь от смертоносных снарядов, вылетающих из разломов хаоса, уничтожайте яростных змеев Преисподней или охотьтесь на шустрых эфирных гоблинов. Хаос ждет вас!

Сразитесь с кровавым воеводой Бартуком

Вместо сражения с Кровожадным советом вы можете рискнуть всем собранным эфиром и вступить в ожесточенную схватку с перерожденным Бартуком, чтобы завершить битву с инфернальными ордами.

Стремительные орды

Мы вводим упрощенную версию режима «Инфернальные орды», чтобы вы могли пройти крещение огнем на более ранних этапах развития вашего персонажа.

Прежде чем вы доберетесь до уровня сложности «Истязание», вы будете сражаться с монстрами в упрощенной версии режима «Инфернальные орды».

Стремительные орды состоят из четырех волн с ограниченным количеством инфернальных подношений, которые помогут вам дать отпор злобным гоблинам.

После прохождения четвертой волны вас ждет сражение с двумя участниками Кровожадного совета, победа над которыми даст вам возможность обменять заработанный эфир на различные награды.

Прибытие Бартука

Бартук — печально известный воевода визджереев, который с безграничной жестокостью расправлялся со своими врагами во время войн магов. Он вернулся в Санктуарий, обретя новый титул — Полководец хаоса.

Чтобы сразиться с яростным визджереем Бартуком, переродившимся кровавым воеводой, каждый участник вашей группы должен потратить эфир. Один игрок из группы принимает решение о вступлении в бой.

Бартук открывает порталы хаоса, выпускающие снаряды в вашу сторону. Избегайте его атак и пользуйтесь порталами хаоса, чтобы получить преимущество в бою.

Добыча за победу над Бартуком появится на земле, поэтому для получения наград вам не придется тратить эфир.

Обуздайте мощь доспехов хаоса

Определенно, в мире нет ничего определенного. От влияния хаоса не защищен никто: ни люди, ни хорадримы, ни ангелы, ни демоны. Истинное могущество обретет лишь тот, кто подчинит себе силу хаотичного потока, несущего мир в бездну.

В Санктуарии появился новый вид уникальной брони — доспехи хаоса.

Доспехи хаоса представляют собой более могущественную версию существующих уникальных предметов с особыми условиями использования. Будучи мощными аналогами соответствующих уникальных предметов для других ячеек, доспехи хаоса открывают новые пути к уничтожению всего живого. Доспехи хаоса могут быть помещены в следующие ячейки:

Шлем



Нагрудник



Перчатки



Ножная броня



Обувь

Доспехи хаоса могут предназначаться для любой ячейки, кроме той, которую занимает соответствующий им уникальный предмет. Например, хаотичный аналог «Искроступов» не будет занимать ячейку для обуви.

Хаотичные уникальные свойства также могущественнее своих аналогов. Они всегда обладают максимальной эффективностью и как минимум одним мощным свойством.

Примечание: вы не можете использовать хаотичную и стандартную версию одного уникального предмета одновременно.

Так, если предмет «Кулаки судьбы» выпал в виде шлема вместо перчаток, вместе с ним вы можете использовать другие уникальные перчатки и скомбинировать свойства, которые раньше можно было использовать только по отдельности.

Хаотичные аналоги будут доступны для следующих уникальных предметов:

Общие уникальные предметы

Талисман лорда-изгнанника

Корона Люсиона

Стойкая вера

Кулаки судьбы

Искроступы

Корона богоубийцы

Талисман Локрана

Объятия Матери

Рукавицы упоения болью

Ржавая печатка З'фала

Варвар

Упоение боем

Захваты Гора-разорителя

Копыта горного бога

Облачение горной ярости

Беспредельная мощь

Ярость Харрогата

Кольцо алой ярости

Кольцо ненасытных

Сабля Цасгала (новый уникальный предмет)

Клыкастый шлем Йорица Могучего

Уродливый шлем ублюдка

Неразорванная цепь

Друид

Непоколебимая воля Айриды

Землекрушитель

Плотерез

Великий посох старой ведуньи

Охотничий зенит

Килт Крыла Тьмы (новый уникальный предмет)

Злобный полумесяц

Кольцо Мьельнир

Гниющий хранитель Света

Рев бури

Василиск

Молитва Василия

Некромант

Черная река

Бескровный крик

Лик бессмертия

Подвеска Вестника Смерти

Черношип

Проповедь приверженца (новый уникальный предмет)

Недремлющий защитник

Осиротитель

Кольцо Мендельна

Кольцо богохульного духа

Длань Наза

Мортакрукс

Непреклонный

Разбойник

Сапоги павшего зверя

Осуждение

Клобук Безымянного

Маска смерти Нирмитрука

Хватка тени

Осиротитель (новый уникальный предмет)

Коварство бойца из ям

Печатка диверсанта

Кожаные обмотки негодяя

Покров из Хандараса

Небесный охотник

Слово Хакана

Волшебник

Осевой проводник

Синяя роза

Переполненная камея Эсадоры

Обожженный шрам

Расколотый хрусталь зимы

Громовой азурит (новый уникальный предмет)

Змеиный зрачок

Облачение бесконечности

Посох бесконечного неистовства

Посох Лам Эсена

Диадема упавшей звезды

Общий голос

Наследник духов

Набедренная повязка Балазана

Кольцо первого дыхания

Гармония Эбеваки

Хеша-э-Кесунги (новый уникальный предмет)

Гиацинтовый панцирь

Накидка преданности

Печатка миротворца

Кольцо полуденной охоты

Прут Кепелеке

Опаленный солнцем посох войны

Сепазонтак

Вуше нак па

Запечатайте разломы хаоса

По всему Санктуарию появились странные энергетические порталы, выпускающие легионы демонов прямиком из Преисподней. Разломы хаоса могут появляться в разных местах в различной форме:

Разломы хаоса будут встречаться в открытом мире Санктуария в областях Адского натиска. Убивайте демонов, выходящих из разломов, и запечатывайте сами разломы, чтобы получить различные награды. Разломы хаоса — надежный источник хаотичной добычи, а на уровнях сложности «Истязание» вы также будете получать дополнительный опыт, самоцветы и доспехи хаоса.

В крайне редких случаях на уровнях сложности «Истязание» вы можете обнаружить мифический разлом хаоса.

Разломы хаоса могут появиться и в кошмарных подземельях.

Такие кошмарные подземелья испещрены разломами хаоса, из которых можно добыть компасы стремительных орд.

Получите дары хаоса

На Санктуарий снизошла невероятная сила, что даст вашим умениям разрушительную мощь. Хаотичная магия искажает все, к чему притрагивается, даже вас! Природа хаоса переменчива, поэтому за силу этих даров часто приходится платить высокую цену.

Дары хаоса изменяют принцип действия ваших умений и позволяют создавать поистине губительные комбинации.

Дары могут обладать четырьмя разными уровнями качества:

Магические

Редкие

Легендарные

Уникальные

Дополнение:

Единовременно вы можете использовать 3 неуникальных дара и 1 уникальный дар.

Помимо общих даров, доступных каждому классу, есть и особые дары, доступные лишь определенным классам.

Каждому классу доступно 16 общих даров (по 4 дара каждого уровня качества) и 4 классовых дара.

Далее представлены общие дары хаоса:

Магические

Живительные атаки

Каждые 5 сек. применение базового навыка дополнительно восстанавливает от 50% до 100% от вашего максимального запаса основного ресурса, но ваши базовые умения наносят на 30% меньше урона.

Ускоряющий хаос

Удачный удар: при поражении противника с вероятностью до 10% выпускает «Хаотичную вспышку», нанося от 200% до 400% урона. При поражении противника ваши «Хаотичные вспышки» сокращают время восстановления случайного использованного умения на 0,5 сек.

Нестабильное могущество

Благодаря магии хаоса ваши базовые умения наносят гарантированный критический и подавляющий урон, увеличенный на 50–100%, но из-за нестабильности магии умения восстанавливаются 3 сек.

Редкие

Извергающийся хаос

Вокруг вас случайным образом выпускаются «Хаотичные вспышки», нанося от 200% до 400% урона от стихии с наибольшей прибавкой к урону. Ваши «Хаотичные вспышки» наносят дополнительно 100% от своего базового урона за 4 сек.

Вытягивание силы

Ваши основные умения наносят на 50–100% больше урона, но также уменьшают максимальный запас текущего ресурса на 20 ед. на 6 сек. Эффект уменьшения максимального запаса ресурса складывается, но не обновляется.

Чередующиеся перемены

Применение основных умений усиливает ваше другое основное умение, не требующее поддержания, восполняя 50% от потраченного ресурса и увеличивая его урон на 10–30%.

Легендарные

Поврежденная оболочка

Ваш запас здоровья не может превысить 50% после исцеления. Повышает максимальное сопротивление всем стихиям на 5–10%. Укрепляет броню на 20–40%. Повышает эффективность барьера и укрепления на 50–100%.

Хаотичное восстановление

Время восстановления умения определяется случайным образом (от 2 сек. до базового времени восстановления). На вас больше не действуют бонусы к сокращению времени восстановления. Умение с временем восстановления выпускает при использовании «Хаотичную вспышку», наносящую от 300% до 500% урона от стихии с наибольшей прибавкой к урону.

Отвар безумия

Ваше зелье здоровья напитывает сила хаоса, снижая затраты ресурса на 100%, повышая скорость атаки на 40–80%[+] и повышая скорость передвижения на 40–80%[+] на 4 сек. Зелье здоровья восстанавливается 10 сек., его можно использовать при полном запасе здоровья.

Уникальные

Высвобожденный хаос

Когда вы убиваете противника, вы накапливаете 2 эффекта хаоса. Когда вы наносите прямой урон боссу, вы накапливаете 5 эффектов хаоса. При накоплении 100 эффектов выпускает 9 «Хаотичных вспышек», каждая из которых наносит от 300% до 500% урона от стихии с наибольшей прибавкой к урону.

Вероятность критического удара ваших «Хаотичных вспышек» повышается на 20%[+], и они наносят на 50–100%[x] больше урона.

Сила в безрассудстве

Дает следующие бонусы:

+100–200%[x] к максимальному запасу здоровья

+50–100% к получаемому исцелению

+50–100%[x] к подавляющему урону

При этом максимальное сопротивление уменьшено на 25%, а снижение урона от брони не может превышать 60%.

Загнанный зверь

За каждые 10% недостающего здоровья вы наносите на 10–20%[x] больше урона и получаете на 5% меньше урона.

Когда вы тратите ресурс, вы теряете часть здоровья, равную 30% от потраченного ресурса, при этом восполняя потраченное количество ресурса. Этот эффект не может опустить ваш уровень здоровья ниже 10%.

Далее представлены классовые дары хаоса:

Варвар

«Двойная угроза» (магический)

Применяя базовое умение, вы также поражаете цель другим выбранным базовым умением, наносящим от 50% до 80% от своего обычного урона.

«Бушующий хаос» (редкий)

При уровне здоровья ниже высокого вы переходите в состояние берсерка, а ваши основные умения наносят урон от огня и дополнительно выпускают «Хаотичную вспышку», наносящую от 100 до 200% урона от огня.

«Оглушительный хор» (легендарный)

Ваши выбранные боевые крики теперь всегда активны. Эффективность криков повышена на 20–40%, но ваш максимальный запас ярости уменьшается на 20% за каждый выбранный крик.

«Неукротимая ярость» (уникальный)

При использовании только одного оружия из арсенала действуют следующие бонусы:

+20–40% к вероятности подавляющего урона

+100–200% к времени действия кровотечения

Максимальный запас здоровья увеличен на 50–100%

Урон увеличен на 50–100%[x]

Друид

«Изобилие» (магический)

За каждые 50 ед. духа сверх максимального запаса наносимый урон увеличивается на 10–20% на 5 сек. Этот бонус суммируется, но не обновляется.

«Очищение зараженного» (редкий)

Ваши основные умения также отравляют цель и наносят от 100 до 200% базового урона за 4 сек. Когда вы наносите прямой урон отравленному противнику, тратит 5 ед. духа для нанесения гарантированного критического удара.

«Буйное превращение» (легендарный)

Каждый раз, когда вы принимаете новый облик, применяет умение без затрат ресурса и дает дополнительный бонус на 5 сек.:

В облике волка применяет «Кровавый вой» и увеличивает критический урон на 10–20%[x]

В облике медведя применяет «Изнуряющий рев» и уменьшает получаемый урон на 10–20%

В облике человека применяет «Ураганный доспех» и дает 10–20%[x] к скорости атаки

«Раж» (уникальный)

Ваши умения категории «Питомец» изменяются и также становятся основными умениями. Ваши питомцы увеличиваются в размерах. Увеличивает урон, наносимый призванными существами, на 30–60%[x].

Некромант

«Мрачные жнецы» (магический)

Теперь ваши скелеты-воины не только выполняют базовые атаки, но и применяют «Жатву», нанося от 50 до 150% от базового урона умения.

«Разящая скверна» (редкий)

Ваши эффекты периодического урона с вероятностью, равной вашей вероятности критического удара, наносят на 50–100%[x] больше урона.

«Осквернение мертвецов» (легендарный)

Каждый труп можно поглотить дважды. Поглощение трупа выпускает «Хаотичную вспышку», наносящую от 200 до 400% урона от темной магии.

«Нарушение баланса» (уникальный)

Ваши базовые основные умения становятся мощными умениями, которые не требуют затрат эссенции, но восстанавливаются от 30 до 20 сек. Ваши базовые мощные умения становятся основными умениями без времени восстановления, но со стоимостью применения в 70–50 ед. эссенции.

Разбойник

«Непредсказуемая алхимия» (магический)

Насыщения превращаются в безудержный поток, насыщая каждое примененное базовое умение случайным насыщением. Насыщенные умения наносят на 20–40%[x] больше урона.

«Слабые удары» (редкий)

Вы больше не накапливаете энергию в пассивном режиме. Дает следующие бонусы:

+50–100% к вероятности того, что «Вонзающиеся клинки» поразят цель дважды

+50–100% к вероятности удвоенного урона от «Шквала»

+50–100% к вероятности выпустить снаряды «Шквального огня» дважды

+50–100% к вероятности выпустить снаряды «Скоростной стрельбы» дважды

+50–100% к вероятности выпустить снаряды «Пробивающего выстрела» дважды

«Хаотичные гранаты» (легендарный)

Ваши оглушающие гранаты также вызывают «Хаотичные вспышки», наносящие от 50 до 100% физического урона. При поражении противника «Хаотичные вспышки» восполняют 5 ед. энергии.

«Бей и беги» (уникальный)

За каждые пройденные 15 м вы наносите на 30–50%[x] больше урона в течение 5 сек. Эффекты этого бонуса складываются, но не обновляются. Если бонус не действует, вы наносите на 30% меньше урона.

Волшебник

«Взрывные комбинации» (магический)

Базовые умения увеличивают урон от следующего основного умения на 30–50%[x]. Эффект суммируется до 3 раз.

«Передовая техника» (редкий)

Уровни ваших базовых основных умений повышают затраты маны на их применение или увеличивают время их восстановления на 10% и дополнительно увеличивают их урон на 10–20%[x].

«Напитанное маной колдовство» (легендарный)

Ваши умения категории «Колдовство» усиливаются и наносят на 10–30%[x] больше урона, но каждое из них расходует 5 ед. маны в секунду.

«Ледяные клинки» поражают область вокруг основной цели.

«Электрическое копье» с вероятностью 10% создает неподвижные шаровые молнии.

Фамилиар создает наносящую урон область после совершения атаки.

Гидра периодически создает стены огня перед своей целью.

«Щит маны» (уникальный)

Уменьшает максимальный запас здоровья на 99%, но любой урон в первую очередь наносится вашей мане, а не здоровью. Если вы не получали урон в течение 4 сек., ваша скорость восполнения маны повышается на 5000%[+]. Увеличивает максимальный запас маны на 200–400% и дополнительно увеличивает максимальный запас маны на 1 ед. за каждую единицу интеллекта.

Наследник духов

«Стремительность» (магический)

Скорость атаки ваших базовых умений повышена на 10–30%[+], дальность их рывка повышена на 50%, а их 3-я атака теперь выполняется вместо 2-й атаки.

«Связанные удары» (редкий)

Ваши базовые основные умения наносят дополнительные удары с увеличенной областью действия. Такие умения наносят на 20–40%[x] больше урона, но восстанавливаются 10 сек. 3-я атака вашего базового умения сбрасывает время восстановления ваших основных умений.

«Не подходи!» (легендарный)

Когда вы применяете умение, оно наносит на 30% меньше урона противникам вблизи и на 100–200%[x] больше урона всем остальным противникам.

«Призыв духов» (уникальный)

Когда вы применяете умение, не являющееся мощным, вы с вероятностью 1% призываете духов, связанных с примененным умением и наносящих на 100–200%[x] больше урона.

Вероятность повышается на 1% от урона вашего мощного умения. Максимальный бонус — 10%.

Новые уникальные предметы

Добудьте эти новые уникальные предметы, чтобы сокрушить легионы Преисподней.

Варвар

Сабля Цасгала (уникальное одноручное оружие)

Свойства:

+50% к урону (базовое)

+107–121 ед. к силе

+62,5–85% к физическому урону

+2–3 к уровню основных умений

+2–3 к уровню «Тропы войны»

Уникальное свойство:

Вы наносите на 3–5%[x] больше урона за каждое выбранное наносящее урон умение и еще на 6–10%[x] больше урона на 15 сек. при использовании каждого из соответствующих умений.

Друид

Килт Крыла Тьмы (уникальная ножная броня)

Свойства:

+636–685 к максимальному запасу здоровья

+2–3 к уровню «Воронов»

+13–17,5% к сокращению времени восстановления «Воронов»

+16–25% к вероятности того, что «Вороны» нанесут удвоенный урон

Уникальное свойство:

«Вороны» наносят на 60–100%[x] больше урона. Смена облика или применение умения категории «Питомец» призывает ворона, атакующего ближайших противников. Призыв ворона с некоторой вероятностью активирует «Недоброту» на 10 сек., увеличивая количество призываемых воронов до 3.

Некромант

Проповедь приверженца (уникальное средоточие)

Свойства:

+80–94 к интеллекту

+424–457 к максимальному запасу здоровья

+4,4–10% к скорости атаки базовых навыков

+13–17,5% к вероятности, что базовые умения нанесут удвоенный урон

Уникальное свойство:

Ваши базовые умения усилены. Пораженный базовым умением противник получает на 10–30%[x] больше урона от других ваших базовых умений в течение 10 сек.

«Жатва» атакует на 10% быстрее.



«Распад» теперь призывает труп раз в 0,5 сек.



«Кровоизлияние» вызывает дополнительный взрыв, действующий на первоначальную цель.



«Костяные осколки» пронзают противников.

Разбойник

Осиротитель (уникальный двуручный арбалет)

Свойства:

Базовое: +130% к урону, наносимому уязвимым противникам

+4–6 к уровню умений стрелка

+2–4 к уровню «Уловки»

+32–45% к вероятности того, что умения стрелка будут применены дважды

+125–170% к урону, наносимому уязвимым противникам

Уникальное свойство:

Базовые и основные умения, использующие это оружие, теперь перезаряжаются. Перезаряженные умения наносят на 250–300% больше урона. Этот бонус удваивается для каждого 2-го перезаряженного умения.

Новое ключевое слово: перезарядка

Умения с перезарядкой обладают небольшой задержкой, в течение которой их нельзя применить повторно. Урон и скорость перезарядки таких умений увеличиваются на 50% от показателя вашего бонуса к скорости атаки.

Волшебник

Громовой азурит (уникальное кольцо)

Свойства:

Базовое: +12,5% к сопротивлению всем стихиям

Базовое: +5% к сопротивлению всем стихиям

+5,2–6% к вероятности критического удара

+57–75% к урону от молнии

8,1–8,8% к сокращению времени восстановления умений

+2–3 к уровню «Стихийных комбинаций»

Уникальное свойство:

Урон от молнии намагничивает противников на 4 сек., вынуждая их выпускать искрящиеся заряды энергии и получать от вас на 40–60%[x] больше урона от молнии. Если два намагниченных противника поразят друг друга искрящимися зарядами энергии, они притянутся друг к другу.

Наследник духов

Хеша-э-Кесунги (уникальные перчатки)

Свойства:

+10,5–15% к скорости атаки

46,5–60% к урону, наносимому уязвимым противникам

15,5–20% к сокращению времени восстановления мощного умения

3–5 к уровню умений гориллы

Уникальное свойство:

«Защитник» применяется на расстоянии, и каждый его удар притягивает противников. Цели в области действия получают на 30–50%[x] больше урона от ваших умений гориллы. Бонус к урону удваивается, если цель сбита с ног или является боссом.

Возможности, доступные в ходе тестирования

Мы подготовим серверы для тестирования на PTR во всех крупных регионах: Северной Америке, Европе, Корее и Японии, Южной Америке и Австралии. В ходе тестирования вы сможете воспользоваться услугами NPC, предлагающего PTR-усиления в Кед Барду.

PTR-усиление

Как и в прошлый раз, старый добрый торговец на PTR Мрак будет доступен на протяжении всего этапа тестирования. Вы сможете найти нашего пылкого друга возле главных врат странствий в Кед Барду, справа от точки появления нового персонажа. Мрак получил несколько серьезных усовершенствований и теперь предлагает разделенные усиления на случай, если вы хотите протестировать какой-то определенный предмет.

В список доступных PTR-усилений входят следующие услуги. Курсивом выделены категории, обновленные с момента завершения предыдущего тестирования:

Ремесло и материалы

Получить золото

Получить оболы

Получить все материалы

Увеличено количество материалов

Открыть обработку

Получить все руководства по закаливанию

Получить ключи от логова

Получить подношения

Получить инфернальные компасы

Получить печати эскалации кошмаров

Снаряжение

Получить все руны

Улучшить все аспекты до максимума

Дать случайные легендарные предметы

Получить все уникальные предметы

Общие уникальные предметы теперь всегда являются наследными.



В эту категорию был включен уникальный предмет «Длань Наза».

Совершенствование

Получить все символы

Улучшить все символы до максимума

Прогресс

Завершить кампанию и все крепости (открывает тайные поручения)

Получить 50-й уровень

Получить 60-й уровень

Открыть все врата странствий и раскрыть всю карту

Получить все награды за известность

Улучшить зелье до максимума

Открыть все уровни «Истязания»

Получить 200-й уровень совершенствования

Сезон

Получить все дары хаоса



Получить сезонную валюту



Получить доспехи хаоса

Как отправлять отзывы

Для нас очень важны ваши отзывы об изменениях на PTR, поскольку благодаря им мы сможем наилучшим образом подготовиться к выходу обновления 2.4.0 в Diablo IV. Если вы участвуете в тестировании на PTR, поделитесь с нами впечатлениями!

Вы сможете отправить нам отзыв с помощью специальной внутриигровой функции или оставить сообщение в разделе форума Diablo IV, посвященном тестированию на PTR. Нажав клавишу ESC во внутриигровом меню, вы откроете меню отправки сообщения о неполадке. После этого вы сможете выбрать фильтр в раскрывающемся списке и воспользоваться функцией отправки отзыва, не выходя из игры.

Описание обновления 2.4.0 на PTR

Впишите свое имя в историю Санктуария железным пером, закаленным в пламени.

Команда разработчиков Diablo IV