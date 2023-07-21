От эффектов нового уникального жезла для волшебника вас может укачать ©

У волшебника в Diablo 4 выдалась неудачная неделя. Из-за снижения защитных, волшебник превратился из стеклянной пушки в груду разбитого стекла. Blizzard ударила по ним сильнее, чем по другим классам, не улучшив при этом ни генерацию барьеров, ни статы, чтобы компенсировать это.

В довершение ко всему, новый сверхредкий уникальный предмет - жезл "Окулус" - вызывает тошноту в буквальном смысле слова. Окулус бесплатно дает вам зачарование телепортации, заменяя уклонение телепортом на короткое расстояние. Однако при этом он телепортирует вас в совершенно случайное место.

В принципе, это может помочь волшебнику не умереть от любого чиха со стороны монстра, но на практике это... Просто посмотрите видеоролик пользователя реддит dreamknoxville.

Пользователь so4d_st прокомментировал: "Голова закружилась от одного только просмотра этого ролика, только представьте, каково часами играть в такое", а пользователь metalmike6666 написал: "LMFAO, я буквально разрывался от смеха. Это дерьмо просто уморительно ужасно". Однако не все так плохо - некоторым игрокам, похоже, нравится, что этот ультраредкий уникальный предмет играет очень, очень странно: "Это настолько абсурдно, что мне это даже нравится".