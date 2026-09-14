От собора Тристрама до глубин Ада: в Diablo 4 воссоздали почти всю первую часть серии

Разработчики из студии Blizzard официально объявили о скором запуске масштабной праздничной активности в Diablo 4, которая позволит игрокам заново пережить события оригинальной игры 1996 года. Специальное подземелье полностью воссоздаёт структуру и атмосферу первой части франшизы на современном графическом движке. Масштабное событие приурочено к тридцатилетию знаменитой серии экшен-RPG и станет частью грядущего контентного обновления, призванного объединить классическое наследие с актуальными механиками.

Новое контентное приключение под названием «Пробуждающиеся кошмары» станет ключевой частью 15 сезона, который стартует уже 15 сентября 2026 года. Искателям приключений предстоит совершить культовый спуск, начинающийся в знаменитом соборе Тристрама. Героям придётся с боем пробиться через мрачные катакомбы, спуститься в глубокие пещеры и в финале оказаться в самом Преисподней. На дне этого опасного многоуровневого лабиринта игроков ожидает масштабная битва с эхом самого Повелителя Ужаса, победа над которым принесёт уникальные награды.

Создатели отмечают, что проект не просто копирует старые локации, а адаптирует их под динамичный игровой процесс современной четвёртой части. Игроков ждут встречи со знакомыми противниками, переработанное музыкальное сопровождение в стиле ретро и особые геймплейные условия. При этом разработчики постарались сохранить гнетущее чувство одиночества и опасности, которое выделяло оригинальный запуск тридцать лет назад. Подобный ностальгический режим будет доступен совершенно бесплатно для всех владельцев оригинальной версии игры.

Платные нововведения коснутся исключительно косметических вещей внутри премиальной дорожки боевого пропуска, покупка которого никак не влияет на доступ к геймплейным активностям. Помимо ремейка классического спуска в Ад, праздничное обновление вернёт в проект множество знаковых предметов экипировки из прошлых частей, включая легендарное кольцо «Камень Иордана». Участие в сезонном событии позволит игрокам заработать эксклюзивные элементы для всех классов, памятные трофеи и уникальные звания для профиля.