Паладин в Diablo IV оказался чрезмерно мощным - игроки в восторге от нового класса

Прошло всего несколько дней с момента появления Паладина в Diablo IV, а сообщество уже вынесло вердикт: новый класс получился не просто сильным, а откровенно сломанным — и именно это делает его таким популярным.

Доступный для игроков, оформивших предзаказ дополнения Lord of Hatred, Паладин быстро стал главным объектом обсуждений. Ветераны серии отмечают, что геймплей вызывает прямые ассоциации с Diablo II, а ощущения от боя — одни из самых ярких за последние годы существования игры.

Контент-мейкер Rob2628 обратил внимание на ключевую особенность класса: у Паладина отсутствуют жёсткие ограничения на легендарные узлы Парагона. В то время как у других классов бонусы к урону обычно упираются в потолок 45–60%, у Паладина таких рамок нет. В результате уже на третий день прокачки игроки фиксируют урон, измеряемый сотнями триллионов.

Сообщество реагирует на это исключительно позитивно. В комментариях и на Reddit пользователи пишут, что «большие цифры — это весело», а сам Diablo IV с появлением Паладина стал ощущаться куда бодрее и интереснее. Многие признаются, что именно этот класс вернул им желание снова проводить в игре десятки часов.