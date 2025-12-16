Паладин в Diablo IV оказался чрезмерно мощным - игроки в восторге от нового класса

Прошло всего несколько дней с момента появления Паладина в Diablo IV, а сообщество уже вынесло вердикт: новый класс получился не просто сильным, а откровенно сломанным — и именно это делает его таким популярным.
Доступный для игроков, оформивших предзаказ дополнения Lord of Hatred, Паладин быстро стал главным объектом обсуждений. Ветераны серии отмечают, что геймплей вызывает прямые ассоциации с Diablo II, а ощущения от боя — одни из самых ярких за последние годы существования игры.
Контент-мейкер Rob2628 обратил внимание на ключевую особенность класса: у Паладина отсутствуют жёсткие ограничения на легендарные узлы Парагона. В то время как у других классов бонусы к урону обычно упираются в потолок 45–60%, у Паладина таких рамок нет. В результате уже на третий день прокачки игроки фиксируют урон, измеряемый сотнями триллионов.
Сообщество реагирует на это исключительно позитивно. В комментариях и на Reddit пользователи пишут, что «большие цифры — это весело», а сам Diablo IV с появлением Паладина стал ощущаться куда бодрее и интереснее. Многие признаются, что именно этот класс вернул им желание снова проводить в игре десятки часов.
Хах ,ещё бы он не оказался сломанным- он же длс продаёт
Как мало нужно для счастья некоторым. Так и вспоминается анекдот про думера попавшего в ад и три желания. Тут главное чтобы счастья взад не вернули. Ибо так часто бывает.
Ну два желания ясно - iddqd и idkfa, а третье какое?
полные коридоры чертей. По крайне мере в анекдоте так насколько помню.
паладин самый мощный класс и интересный и лёгкий в диабло 2, по крайней мере на нормале, с аурой огня там баффы просто космические и цифры урона, просто бежишь через толпу мобов и всё ложаться пачками от ожогов пассивных, а в диабло 3 скачешь на лошадке с огненным следом и прожимаешь постоянно призраков лучников
"Паладин в Diablo IV оказался чрезмерно мощным" ждём пареза данного класса, а это уже случится в следующем патче, я в этом уверен на все 100%
Теперь давайте угадай почему. Полгода пройдёт, понерфят в нулину
Зачем ждать полгода? когда у них каждую неделю выходят патчи, вот увидишь они его порежут до Нового Года, щас только Горемыки прогреются на покупку этого ДЛСи и Пала порежут, чекай Интернет 🤣
его порежут перед запуском башни), но другие классы тоже неплохо идут
Понерфят как и было с наследником духов, что он стал худшим персом)) Близзы не умеют в адекватный баланс. Сначала надо продать, дабы по больше хомяков схавали их длс за овер цену и потом занерфить в хлам перса. Играть то будет, но яму, которая, по сути, единственный энд гейм контент, закрыть не сможет даже до половины.
Чего это дух стал худшим, всегда все классы имели S тир билд, за редким исключением в первых сезонах. Или ты одним билдом думал играть каждый сезон)
Согласен. При правильной сборке он вообще одним скилом анигилирует все в области зрения. Выпала уникалка на то, чтоб основной скилл считался базой и аффикс на дополнительную атаку. Теперь остальные скилы исключительно на эндовых боссах используются. Друг говорит, что со мной играть не интересно - все мертвы пока он только бежит к противникам)
После патчей - может и норм стал снова, но когда я играл он ни в одном билде не игрался. Типа все, что не яма, он мог закрыть (хотя убер боссов на Т4 тоже в соло не закрывал), но по мне так отсутствие возможности проходить единственный эндгейм контент - это быть худшим. Играл я на момент некра через волны крови, потом устал и дропнул. Может потом куплю и это длс по скидке и снова вернусь.
Эка невидаль, новый перс ИМБА, ВНЕЗАПНО!
оказался чрезмерно мощным
Но это же временно, я так понимаю))
Любят Близзард паладинов, помню в вов розовые всегда были имбой
Шта? Я уже не помню но был какой аддон толи панды, палы были дно! Что хил что ретребьюшен. Максимум в рейды брали танка и то если не было вара или друида...