Патч для Diablo 4 направлен на обеспечение стабильности сервера после того, как очереди стали занимать более часа

Для Diablo 4 вышел новый патч на всех системах после сообщений о затянувшихся очередях.
Директор по развитию глобального сообщества Diablo 4 в твите описывает патч в относительно незначительном свете, но заверяет пользователей, что "над более крупными и распространенными предметами ведется работа, и они появятся в будущих обновлениях".
Вышел новый клиентский патч для консолей и ПК для DiabloIV. Просто некоторые дополнительные исправления стабильности и ошибок. Над некоторыми более крупными и распространенными элементами еще работают и они появятся в будущих обновлениях.
У нас нет никаких сведений о том, что это могут быть за "крупные и более распространенные элементы", но, скорее всего, это что-то вроде дальнейшей корректировки классов. На прошлой неделе Blizzard выпустила довольно значительный ребалансировочный патч для раннего доступа, в котором были ослаблены три из пяти основных классов, так что мы вполне можем увидеть подобный патч в ближайшем будущем.
Только вчера новое обновление Diablo 4 устранило эксплойт бесконечного XP, так что один источник вечного XP отрезан. Это было сделано в дополнение к небольшому улучшению босса 100-го уровня, так что плохие новости, если вы находитесь на пороге его взятия.
При этом было официальное заявление,что сервера подготовлены и очередей не будет.
И так и было неделю. Только вчера была проблема около 2х часов.
Вчера включил твич дроп на нее. Включил показать всех и у половины выкинуло с ошибкой ))
очереди стали занимать более часа
лол, одиночный гейминг за который заплатили.
Нуу если пря докопаться то дьябло не сингл игра. Насчет первой хз я не играл. Но со 2й это типа мини ммо. В открытую она на 8 тел.
Это так если поверхстно судить
Теперь начнётся - патчи, заплатки, доработки и прочая хрень - близы в свём репертуаре. Умерли "труженники" чуда .(
Прикинь на диабло 2 было патчей 50, а знаешь почему тут будет под тысячу? - потому что ммо, тут баланс могут править каждый день, люди все время ищут эксплойты.