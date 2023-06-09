Патч для Diablo 4 направлен на обеспечение стабильности сервера после того, как очереди стали занимать более часа ©

Для Diablo 4 вышел новый патч на всех системах после сообщений о затянувшихся очередях.

Директор по развитию глобального сообщества Diablo 4 в твите описывает патч в относительно незначительном свете, но заверяет пользователей, что "над более крупными и распространенными предметами ведется работа, и они появятся в будущих обновлениях".

Вышел новый клиентский патч для консолей и ПК для DiabloIV. Просто некоторые дополнительные исправления стабильности и ошибок. Над некоторыми более крупными и распространенными элементами еще работают и они появятся в будущих обновлениях.

У нас нет никаких сведений о том, что это могут быть за "крупные и более распространенные элементы", но, скорее всего, это что-то вроде дальнейшей корректировки классов. На прошлой неделе Blizzard выпустила довольно значительный ребалансировочный патч для раннего доступа, в котором были ослаблены три из пяти основных классов, так что мы вполне можем увидеть подобный патч в ближайшем будущем.



Только вчера новое обновление Diablo 4 устранило эксплойт бесконечного XP, так что один источник вечного XP отрезан. Это было сделано в дополнение к небольшому улучшению босса 100-го уровня, так что плохие новости, если вы находитесь на пороге его взятия.