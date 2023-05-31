Diablo 4 06.06.2023
7.7 410 оценок

Патч первого дня Diablo 4 будет иметь "очень мало изменений"

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Procy_on
Новости

После того, как предзагрузки Diablo 4 стали доступны на всех платформах, помощник директора игры Джозеф Пьепиора сообщил, что стартовая версия похожа на последний тестовый билд.

Билд Server Slam была не .9, а фактически версией нашего билда первого дня! Между этим билдом и тем, в который игроки будут играть на запуске, будет *очень мало* изменений.

Эти изменения включают в себя изменения баланса и исправления ошибок, но, опять же, не стоит ожидать чего-то слишком многого.

В другом твите Пьепиора сказал, что команда "оценивает игру" и "готова вносить коррективы по ходу дела, чтобы обеспечить плавный игровой процесс". Конечно, "запуск - это только начало", поэтому вы можете ожидать еще больше изменений, когда в середине-конце июля выйдет первый сезон. Также будет новый контент с квестовыми линиями, Легендарками, Боевым пропуском и самостоятельным сезонным сюжетом.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Ехууу!!! Скорей бы !

3
shhelkun

Поддерживаю !!!

0
Kenn1y

Надеюсь на релизе хотя бы на консолях уберут обязательное интернет соединение.

-6
Sneaky Pete

В игре с ммо составляющей без интернета. Л- логика.

4
Flosstikss

Странный ты,интернет нужен будет конечно

2