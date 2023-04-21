Перманентная смерть в PvP хардкорного режима Diablo 4 вызывает разногласия у игроков ©

Как недавно стало известно, перманентная смерть будет применяться к игрокам хардкорного режима Diablo 4 и в PvP. Эта спорная функция вызвала разногласия среди фанатов по поводу последствий потери своих полностью экипированных персонажей.

Эта функция вызвала разногласия среди фанатов по поводу последствий потери персонажей: одни утверждают, что это звучит захватывающе, а другие испытывают опасения. Пользователь Reddit под выдвинул другое предположение, сказав, что было бы здорово увидеть, как высокоуровневые игроки сражаются друг с другом.

В ответ на это другой пользователь указал на потенциал перманентной смерти, и что часть игроков захочет рискнуть потерять весь свой с трудом заработанный прогресс и снаряжение.

С другой стороны, некоторые утверждают, что перманентная смерть звучит хорошо, пока вы не станете жертвой. Другим интересно, зачем Blizzard вводить такую потенциально непопулярную функцию в PvP-режим, а также сколько людей готовы вложить месяцы тяжелого труда только для того, чтобы все это уничтожил случайный игрок.

Однако, некоторые просят Blizzard сделать еще один шаг вперед и вознаградить убийц в PvP, позволив им лутать своих жертв.