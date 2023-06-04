Первые победители гонки до 100 уровня в Diablo 4 могут появиться уже сегодня

Несмотря на то, что некоторые вылетели с гонки из-за ряда глюков и ошибок, похоже, что некоторые уже сегодня пересекут финишную черту, чтобы стать одним из первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4.
На текущий момент Wudijo - уже известное имя в сообществе Diablo - похоже, будет первым, поскольку в настоящее время он находится на 82-м уровне. Ben, Carn и Nugiyen занимают второе, третье и четвертое места соответственно. Далее следуют Zizaran и Alkaizerx, а Imexile, Shroud и Maximum завершают топ-10.
Последние два участника, Maximum и Imexile, добились особых успехов, так как оба потерпели крах на ранних стадиях после внутриигровых ошибок, которые вывели их из строя через несколько часов после первых попыток.
Тремя игроками в топе обычного режима являются Rob2628, Aristoblast и Rengar соответственно. Причем Rob2628 осталось всего 2 уровня.
Сама гонка, однако, не обошлась без споров. Когда некоторые фанаты впервые услышали о гонке, они обратились к сабреддиту Diablo 4 с жалобой на то, что даже после сброса, который стирает прогресс создателей контента и рецензентов до начала периода раннего доступа, некоторые будут иметь "крайне несправедливое преимущество", поскольку игрок, "который уже знает все о боссах, действиях и о том, как снаряжаться и прокачиваться, будет иметь преимущество перед игроком, который никогда этого не делал".
Пока ты спишь враг качается
А теперь представьте лицо тех кто купил обычное издание и смотрит на все это, пока все играют и в чем то принимают участие, остальные сидят и ждут пока их впустят в этот загон. Это прям да, качественно.
Современный ааа геймдев, без подливы не по феншую.
Как будто в первый раз Подобная практика)
Думается мне, те, кто хотят поучаствовать в челлендже, отвалили 100 баксов за Ultimate-издание.
100 lvl за 2-3 дня? Без 5 емблем? Ну и ну)
быстрее вкачаться, быстрее пойти играть во что то другое, жить как скорострел
и потратить на это 10 000 рублей, шикарно))
для них $100 это как для тебя 100руб
на самом деле нет! Где вы такие беретесь?
так если он её ещё будет насиловать сотни часов, это оправдано)
Ни одного некроманта. Пофиксили знатно...
хотя бы ссылки на твич прикрепили) ну вот держите с
www.twitch.tv/wudijo
какие пальцы разработанные) жесть, он ещё в чат смотрит) таким нужна автоматич. подача еды и воды:)
интересно сколько у топа 10 за плечами часов в Diablo 3?
Жаль что в Ру регионе нет задрота который стремился бы к 100 лвл на равне с амерами
Олени, биомусор