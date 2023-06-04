Первые победители гонки до 100 уровня в Diablo 4 могут появиться уже сегодня ©

Несмотря на то, что некоторые вылетели с гонки из-за ряда глюков и ошибок, похоже, что некоторые уже сегодня пересекут финишную черту, чтобы стать одним из первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4.



На текущий момент Wudijo - уже известное имя в сообществе Diablo - похоже, будет первым, поскольку в настоящее время он находится на 82-м уровне. Ben, Carn и Nugiyen занимают второе, третье и четвертое места соответственно. Далее следуют Zizaran и Alkaizerx, а Imexile, Shroud и Maximum завершают топ-10.

Последние два участника, Maximum и Imexile, добились особых успехов, так как оба потерпели крах на ранних стадиях после внутриигровых ошибок, которые вывели их из строя через несколько часов после первых попыток.



Тремя игроками в топе обычного режима являются Rob2628, Aristoblast и Rengar соответственно. Причем Rob2628 осталось всего 2 уровня.

Сама гонка, однако, не обошлась без споров. Когда некоторые фанаты впервые услышали о гонке, они обратились к сабреддиту Diablo 4 с жалобой на то, что даже после сброса, который стирает прогресс создателей контента и рецензентов до начала периода раннего доступа, некоторые будут иметь "крайне несправедливое преимущество", поскольку игрок, "который уже знает все о боссах, действиях и о том, как снаряжаться и прокачиваться, будет иметь преимущество перед игроком, который никогда этого не делал".