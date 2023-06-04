Diablo 4 06.06.2023
7.6 431 оценка

Первые победители гонки до 100 уровня в Diablo 4 могут появиться уже сегодня

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Procy_on
Новости

Несмотря на то, что некоторые вылетели с гонки из-за ряда глюков и ошибок, похоже, что некоторые уже сегодня пересекут финишную черту, чтобы стать одним из первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4.

На текущий момент Wudijo - уже известное имя в сообществе Diablo - похоже, будет первым, поскольку в настоящее время он находится на 82-м уровне. Ben, Carn и Nugiyen занимают второе, третье и четвертое места соответственно. Далее следуют Zizaran и Alkaizerx, а Imexile, Shroud и Maximum завершают топ-10.

Последние два участника, Maximum и Imexile, добились особых успехов, так как оба потерпели крах на ранних стадиях после внутриигровых ошибок, которые вывели их из строя через несколько часов после первых попыток.

Тремя игроками в топе обычного режима являются Rob2628, Aristoblast и Rengar соответственно. Причем Rob2628 осталось всего 2 уровня.

Сама гонка, однако, не обошлась без споров. Когда некоторые фанаты впервые услышали о гонке, они обратились к сабреддиту Diablo 4 с жалобой на то, что даже после сброса, который стирает прогресс создателей контента и рецензентов до начала периода раннего доступа, некоторые будут иметь "крайне несправедливое преимущество", поскольку игрок, "который уже знает все о боссах, действиях и о том, как снаряжаться и прокачиваться, будет иметь преимущество перед игроком, который никогда этого не делал".

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
capone89

Пока ты спишь враг качается

7
Rograx

А теперь представьте лицо тех кто купил обычное издание и смотрит на все это, пока все играют и в чем то принимают участие, остальные сидят и ждут пока их впустят в этот загон. Это прям да, качественно.

6
Восставший из забытья

Современный ааа геймдев, без подливы не по феншую.

5
Raf9111

Как будто в первый раз Подобная практика)

1
lowkek

Думается мне, те, кто хотят поучаствовать в челлендже, отвалили 100 баксов за Ultimate-издание.

0
yrroodd

100 lvl за 2-3 дня? Без 5 емблем? Ну и ну)

3
t0n

быстрее вкачаться, быстрее пойти играть во что то другое, жить как скорострел

0
Dimursik t0n

и потратить на это 10 000 рублей, шикарно))

0
t0n Dimursik

для них $100 это как для тебя 100руб

0
_TEZ_ t0n

на самом деле нет! Где вы такие беретесь?

0
bohdan2015 Dimursik

так если он её ещё будет насиловать сотни часов, это оправдано)

0
nickSIA

Ни одного некроманта. Пофиксили знатно...

1
t0n
1
bohdan2015

хотя бы ссылки на твич прикрепили) ну вот держите с

www.twitch.tv/wudijo

какие пальцы разработанные) жесть, он ещё в чат смотрит) таким нужна автоматич. подача еды и воды:)

интересно сколько у топа 10 за плечами часов в Diablo 3?

0
t0n

Жаль что в Ру регионе нет задрота который стремился бы к 100 лвл на равне с амерами

-2
Cimeries666

Олени, биомусор

-4