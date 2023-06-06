Первый игрок достиг 100 уровня в Diablo 4 на хардкоре ©

Один игрок Diablo 4 уже обессмертил свое имя, выиграв гонку за 100 уровнем на хардкорном режиме. Им оказался популярный стример Path of Exile под ником cArn (в миру - Суаиб Ханаф), так что данное достижение многим удалось увидеть в реальном времени на трансляции в Twitch. Событие произошло 5 июня, через три дня после открытия раннего доступа к Diablo IV.

CArn_ состоит в клане PoE, в который, среди прочего, входят многие известные игроки в Path of Exile, включая стримеров Steelmage и Zizaran. Они помогали cArn_ прокачиваться, вместе с ним проходя подземелья.

Важно отметить, что у cArn_ не было доступа к предрелизной версии Diablo IV. Таким образом, он стал первым, чей BattleTag компания Blizzard нанесёт на статую Лилит в рамках объявленной ранее гонки.