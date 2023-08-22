Первый тизер второго сезона Diablo 4, где игроки увидят героиню Джеммы Чан

Выставку Gamescom 2023 неожиданно посетили разработчики из студии Blizzard Entertainment. Они призывают поклонников мрачного ролевого экшена Diablo 4 приготовиться к следующему глобальному обновлению игры. Во время мероприятия был раскрыт следующий сезон игры "Сезон Крови", который добавит в игру вампиров. Дебютный тизер второго сезона Diablo 4 можно увидеть ниже.
Главной героиней нового расширения станет охотница на вампиров Эрис, которую сыграла британская актриса Джемма Чан, наиболее известная по фильму "Вечные". Во втором сезоне Diablo 4 игроков ждет столкновение с людьми, которые по неизвестной причине обратились в кровожадных монстров. По словам разработчиков, в игру будет добавлена сюжетная линия с заданиями, пять новых боссов для эндгейма и новые награды.
"Сезон Крови" в Diablo 4 начнется 17 октября 2023 года.
Да идите вы на... это сезон до ума доведите!!! Мож вы ещё начнёте марафон с Д5 , рассказывая какая она будет ахрененная.
Как же я рофлил от чата во время анонса этого "сезона" на трансляции геймскома. Комменты были по типу: О нет только не близзард, компания-дерьма, о маленькая инди студия и так дальее и тому подобное.
А род фергюссон вышел такой на сцену, типа позитивный, что-то вякнул в пару слов и ушел на пофиг. Эму действительно пофиг, ведь он знает, что он свои бабки отработал.