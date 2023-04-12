План Diablo 4 по созданию нового сюжетного контента вызывает скептицизм у фанатов ©

Директор игры Diablo 4 Джо Пипиора сообщил, что предстоящая ARPG будет получать "мясной" сюжетный контент каждые три месяца. Эти ежеквартальные обновления, сопровождаемые сезонным пропуском, будут связаны с новыми функциями и механиками, а также с развитием постоянно растущего мира игры.

Эта информация получена из последней статьи Game Informer, в которой директор Джо Пипиора подтвердил, что сюжет игры будет продолжаться с новым сезонным контентом, сопровождаемым как платным, так и бесплатным боевым пропуском. Эти дополнительные сюжетные линии будут связаны с новыми функциями и механиками, которые появятся в обновлениях после запуска игры. Пипиора также сказал, что не решается использовать слово "расширение", поскольку оно может дать неверное представление о направлении контента.

Расширения принесут большее количество контента, чем игроки могут найти в обычном сезоне, но они будут стоить дополнительную сумму. Хотя в интервью дается обобщенный обзор пострелизного контента, некоторые игроки утверждают, что Diablo 4 будет пробовать аспект живого сервиса, как Destiny 2.

Это объявление вызвало множество споров на Reddit, причем некоторые фанаты выразили свои опасения по поводу того, что за постоянный контент придется платить абонентскую плату. Хотя Blizzard заверила игроков, что сезоны в Diablo 4 будут бесплатными, а премиальный боевой пропуск - это всего лишь косметика, некоторые игроки беспокоятся, что в будущем появятся платные сюжетные расширения.

Интересно, что из-за того, что игра использует другой подход, привлекательность Diablo, когда нужно снова и снова проходить одно и то же подземелье, чтобы получить лучшее снаряжение, может исчезнуть, по мнению некоторых игроков.

Некоторые также считают, что проблема FOMO в Destiny 2 может возникнуть и в Diablo 4. FOMO - это термин, используемый для описания огромного количества ежедневного, еженедельного и ежемесячного контента, который побуждает игроков выполнять бесчисленные задания, чтобы получить бесконечные награды. Эта система заставляет игроков продолжать игру, рискуя упустить награды.

Наконец, некоторые игроки обвиняют Blizzard в том, что она изымает сюжетный контент, который обычно входит в базовую игру, чтобы продать его игрокам.

Вероятно, игроки смогут узнать больше о планах Blizzard в отношении Diablo 4 после запуска во время следующего прямого эфира разработчиков 20 апреля на официальном YouTube-канале Diablo.