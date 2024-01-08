на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 069 оценок

По словам Blizzard, подробности о третьем сезоне Diablo 4 появятся в ближайшие недели

butcher69
Новости

После завершения Зимнего увядания и окончания Бойни Зира на следующей неделе в Diablo 4, Blizzard Entertainment пока не сообщила никаких новых подробностей о третьем сезоне. По словам Адама Флетчера, директора по развитию глобального сообщества Diablo, дата следующего Campfire Chat еще не определена. Однако он добавил: "В ближайшие недели все узнают о нем больше, а также дату стрима".

На вопрос, не задерживается ли сезон, Флетчер ответил: "Нет". Не будет ничего странного, если на следующей неделе появятся новые подробности, а 3-й сезон выйдет в конце января. Время покажет, тем более что предстоит обсудить новые сезонные активности и возможные изменения баланса.

Diablo 4 доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.

6
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий