По словам Blizzard, подробности о третьем сезоне Diablo 4 появятся в ближайшие недели

После завершения Зимнего увядания и окончания Бойни Зира на следующей неделе в Diablo 4, Blizzard Entertainment пока не сообщила никаких новых подробностей о третьем сезоне. По словам Адама Флетчера, директора по развитию глобального сообщества Diablo, дата следующего Campfire Chat еще не определена. Однако он добавил: "В ближайшие недели все узнают о нем больше, а также дату стрима".
На вопрос, не задерживается ли сезон, Флетчер ответил: "Нет". Не будет ничего странного, если на следующей неделе появятся новые подробности, а 3-й сезон выйдет в конце января. Время покажет, тем более что предстоит обсудить новые сезонные активности и возможные изменения баланса.
Diablo 4 доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.