По словам Рода Фергюссона, Diablo 4 является возрождением франшизы ©

Исполнительный продюсер по развитию вселенной Diablo Род Фергюссон заявил, что Diablo 4 ознаменует "возрождение франшизы", когда она выйдет в ранний доступ.

В интервью Фергюссон подробно объяснил, что именно представляет собой Diablo 4 в глазах Blizzard, которая продолжает поддерживать мобильную Diablo Immortal и готовится к закату уже 11-летней Diablo 3.

"Diablo 3 сейчас находится на 28-м сезоне", - сказал Фергюссон. "И это была та игра, которая на протяжении последних 11 лет заставляла всех играть и заставляла людей возвращаться. И у нас до сих пор миллионы людей приходят на каждый сезон. И теперь мы можем вернуть Diablo 2, но сделать ее более доступной, перенеся ее на консоли, модернизировав ее, позволив играть с контроллером".

А затем Diablo Immortal стала следующим шагом, когда мы сказали: "Нам нужно идти туда, где есть игроки, а большинство игроков - на мобильных устройствах...". Мы хотели сделать мобильную игру free-to-play, чтобы иметь возможность охватить более широкую аудиторию, чтобы больше людей играли в Diablo и знали, что такое Diablo. И поэтому все эти другие игры - это своего рода снежный ком, который катится вниз по склону и становится все больше и больше, и вот настал момент, до которого осталось несколько дней - запуск Diablo 4 и возрождение франшизы.

Благодаря непрерывному потоку "стартовых трейлеров", нескольким бета-версиям и последнему слэм-тесту на сервере, Diablo 4 пользуется здоровой предрелизной шумихой, и ее предстоящий запуск является одним из самых ожидаемых в этом году. Несмотря на это, Фергюссон сказал в том же интервью, что серверы Diablo 4 готовы к запуску, признав, что "в первый день может быть немного неспокойно".