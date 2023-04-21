Поля ненависти в Diablo 4 не для слабонервных, но будет некоторое распределение по уровням ©

Во время вчерашней трансляции разработчиков помощник директора игры Джозеф Пьепиора подтвердил, что PvP-зоны Diablo 4 не будут защищать одиночных игроков от нападения больших отрядов, хотя в них будет предусмотрено "разделение", чтобы предотвратить убийство низкоуровневых игроков игроками хай-левела.

Поля ненависти, которые мы имеем в D4, - это не место для чести, это место для резни, поэтому, если вы идете в эти места, вы должны помнить, что вы входите в хаотичное царство опасности и угрозы. Таково фэнтези. Это то, что мы пытаемся сделать.

Есть вещи, которые мы применяем в плане распределения игроков по уровням, чтобы гарантировать, что вы не всегда будете противостоять действительно высокоуровневым игрокам на очень низком уровне. Но если говорить о том, что "я иду в это место, есть ли гарантия того, что здесь не бродят три человека, которые хотят напасть на одиноких людей вроде меня?". Ответ заключается в том, что нет никакой механики, которая бы предотвратила это, так что вам нужно помнить об этом, когда вы здесь ходите.

В отличие от неоднозначного релиза Diablo 3, в Diablo 4 будет полноценная система PvP, когда она выйдет 6 июня. Разделенная на отдельные зоны под названием "Поля ненависти", PvP-система Diablo 4 позволит смелым искателям приключений попасть на Дикий Запад Санктуария, где игроки смогут не только свободно и открыто убивать друг друга, но и забирать вашу добычу.

Поля ненависти - это не просто PvP-эксклюзивные арены; это огромные территории для исследования с собственными PvE-активностями, которые нужно пройти, и эксклюзивной валютой, которую можно заработать под названием Осколки ненависти. И вот здесь-то и возникает элемент "риск против награды". Как только вы соберете Осколок ненависти, вы будете отмечены на карте как враг и станете главной целью для других отрядов, которые, убив вас, получат возможность забрать все собранные вами Осколки. Однако если вы успеете добраться до алтаря до этого момента, вы сможете очистить свои Осколки от ненависти, и в этот момент они будут принадлежать вам независимо от того, умрете вы или нет.

Пьепиора не уточнил, как Diablo 4 не позволит высокоуровневым игрокам кошмарить низкоуровневых (скорее всего будет распределение по уровням на манер "каналов" из ММО, которые создавались для борьбы с переполненностью, но вполне могут подойти для распределения по уровням), но он пояснил, что Поля ненависти достаточно велики, чтобы вы, скорее всего, не столкнулись с одним и тем же игроком дважды за одну сессию.

Blizzard также подтвердила, что в "начале мая" состоится еще одна пресс-конференция разработчиков, но она вряд ли будет посвящена PvP, поскольку подтверждено, что она будет посвящена системе сезонной прогрессии и боевому пропуску.