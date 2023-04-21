Поражения в хардкорном PvP в Diablo 4 приведут к перманентной смерти ©

Если вы умрете во время PvP-сражения в Diablo 4, находясь в хардкорном режиме, ваш персонаж умрет навсегда.

Мы знали, что обычные смерти, то есть смерти, происходящие во время PvE-сражений, приводят к перманентной смерти, но теперь мы знаем, что если вы умрете во время PvP-сражений в хардкорном режиме, вам придется заводить совершенно нового персонажа. Директор сообщества Diablo Адам Флетчер сообщил об этом в Твиттере.

Честно говоря, так и должно быть. Если вы выбираете режим, в котором четко указано, что любая ваша смерть будет перманентной, то нет причин, чтобы этот же риск не распространялся на PvP. Так было в первых двух играх Diablo, но Diablo 3 изменила ситуацию, введя раздельные бои на боевой арене, которые, что примечательно, не приводят к вечному забытью для проигравшего. Diablo 4, как можно предположить по ее более темной и мрачной атмосфере, является возвращением к настоящему хардкорному PvP.