Последнюю бета-версию Diablo 4 можно удалять - она не поможет вам сэкономить время при скачивании релизной версии ©

Последняя бета-версия Diablo 4, позади. Как и ожидала Blizzard, в прошедшие выходные весь интернет говорил в основном о новой ARPG. Игроки получили возможность протестировать изменения баланса, улучшенные подземелья и заново познакомиться с первым актом кампании.



После окончания беты некоторые игроки пришли к выводу, что стоит оставить бета-версию в Battle.net посчитав, что это может сэкономить им десятки гигабайт в день релиза.



Адам Флетчер, директор по развитию глобального сообщества Diablo, объяснил ситуацию и сообщил, что можно смело удалять клиент финального бета-тестирования. В день релиза, к сожалению, всю игру придется скачивать с нуля.

К счастью, в дополнительном комментарии Флетчер также добавил, что до официального релиза будет доступна предзагрузка, поэтому игроки с медленным интернетом должны скачать игру на свои ПК и консоли за несколько дней до ее дебюта и иметь возможность насладиться ею с момента запуска серверов.