Появились подробности дополнения Diablo IV: Vessel of Hatred: в игру добавят новый класс - наследника духов

Сегодня в ходе презентации Xbox Games Showcase компания Microsoft и студия Blizzard представили кинематографичный трейлер посвящённый дополнению Diablo IV: Vessel of Hatred.
Страница дополнения уже появилась в Steam, благодаря чему стали известны дополнительные подробности предстоящего дополнения. Прежде всего, дополнение добавит в игру новый класс - наследника духов, которого ранее не было в предыдущих играх серии.
Наследник духов - это полноправный хозяин джунглей, который любит затаиться перед ударом. Лишь зеленый полумрак тропической чащи мог дать начало его неповторимому боевому стилю и таинственному смешению чар.
Так же дополнение добавит в игру новый регион - Натанху. В нем игроку предстоит открыть новые города и руины былых цивилизаций которые соседствуют с непроходимыми джунглями.
Новая компания: в поисках Нейреллы игрок зайдёт глубоко в древние джунгли, чтобы разоблачить зловещий план Мефисто и покончить с его скверной раз и навсегда.
Игрокам будет доступно новое PvE-подземелье, где их ждут сложные испытания и заманчивые награды.
Так же у игроков появится возможность найти и завербовать наемников, которые присоединятся к их походу. Сражаясь вместе с вами и применяя уникальные способности, новые союзники будут становиться еще сильнее.
Дополнение Vessel of Hatred выйдет 8 октября 2024 года.
сейчас на некре минимум 12 скелетов, добавь наемника, пэта, а в рейде еще с пятерку некров. Что останеться на экране?
некр в д2 - подержи мое пиво
Паладин такой, ну да ну да, пошел я нахер...
п.с. А вот наемники нормыч! Для роги критически нужен а-ля копейщик из второй части