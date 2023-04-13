Представлена официальная хронология основных событий Санктуария, охватывающая все игры Diablo ©

Только что появилась официальная хронология многих важных исторических событий франшизы Diablo. Эта новая хронология показывает самые важные поворотные моменты из различных игр и пакетов расширения, которые привели к возвращению Лилит в Санктуарий в Diablo 4.

Мир Санктуария изобилует войнами и насилием. Diablo 4 - четвертая полноценная игра франшизы - продолжает эту историю самой мрачной главой, в которой рассказывается о возвращении Лилит, Матери Санктуария и дочери главного зла Мефисто, Повелителя Ненависти.

Официальный твиттер Diablo 4 недавно поделился краткой хронологией событий, охватывающей все игры, действие которых происходит в Санктуарии, включая Diablo Immortal. Согласно хронологии, Diablo 1 произошла в 1263 году по календарю Санктуария, а Diablo 2 - в течение последующих двух лет. Diablo Immortal произошла пять лет спустя, а Diablo 3 - через 15 лет после этого. Однако события Diablo 4 происходят спустя целых 50 лет после событий Reaper of Souls.

Лорат Нар, хорадримский ученый и автор предстоящего кодекса по истории Diablo 4 "Книга Лората", впервые появился в синематике Reaper of Souls. Как игроки увидели во время беты, стареющий ученый Хорадрим играет важную роль в Diablo 4 в качестве рассказчика и гида. Учитывая, что во время Reaper of Souls ему было не больше 20 лет, в Diablo 4 Нару, скорее всего, будет около 60-70 лет. Судя по его охотничьей смекалке и физической силе, он неплохо справляется со своими обязанностями, несмотря на возраст.

Игрокам нравится великолепная новая временная шкала Diablo 4. Она лаконична и проста, в ней четко изложены основные события, происходящие в игре и вокруг нее. Захватывающий арт напоминает древние хорадримские свитки и прекрасно впишется в Книгу Лората. Многие были особенно удивлены тем, что действие новой игры происходит после столь длительного перерыва, и им не терпится узнать, как изменился Санктуарий, когда они будут исследовать зоны открытого мира Diablo 4 после ее выхода.

Учитывая, что человечество было почти уничтожено в Diablo 3: Reaper of Souls, в Diablo 4 по понятным причинам царит мрачная и безнадежная атмосфера, больше напоминающая Diablo 2, чем Diablo 3 или Immortal.