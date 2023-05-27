Представлена официальная карта Санктуария, дающая игрокам возможность ознакомиться с миром Diablo 4 ©

До выхода Diablo 4 осталось всего несколько дней, и вот уже опубликована официальная карта Санктуария, мира, в котором происходят события игры. Поклонники, знакомые с суровым миром, в котором представлены разнообразные биомы и ландшафты, сразу же узнают многие места. От Сухих степей до островов Сковос - многие из знаковых мест в играх Diablo можно будет найти в предстоящей части.

Однако некоторые фанаты на Reddit выразили свое беспокойство по поводу очевидной пустоты карты. Для некоторых карта выглядит слишком пустой, но эти обеспокоенные фанаты надеются, что в будущем появятся дополнения, которые помогут наполнить ее содержанием.



Несмотря на некоторые опасения по поводу глубины карты Санктуария, в целом ожидание Diablo 4 все еще ощутимо. Франшиза Diablo - одна из самых продолжительных серий в жанре ARPG, и с момента выхода первой игры в 1997 году фанаты помогли серии просуществовать почти тридцать лет.