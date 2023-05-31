Предварительная загрузка Diablo 4 уже доступна, раскрыты размеры и время запуска

Хотя официальный релиз Diablo 4 состоится 6 июня, те, кто предварительно приобрел игру, смогут сыграть в нее 1 июня. До этого вам придется скачать ее, и, к счастью, предзагрузка Diablo 4 уже доступна на всех платформах.
Размер файлов на каждой платформе и время, когда вы сможете поиграть в последнюю часть франшизы, читайте ниже.
Предварительная загрузка Diablo 4, сроки запуска:
Размер файла: 40,4 ГБ (PS4), 75,5 ГБ (PS5), 74,2 ГБ (Xbox), 46 ГБ (ПК)
Сроки запуска и время, когда можно будет поиграть (ранний доступ):
1 июня:
- 7pm ET
- 4 pm PT
- 8 pm BRT
2 июня:
- 12 am BST
- 1 am CEST
- 2 am TRT
- 8 am KST
- 9 am AEST
- 11 am NZST
- 7 am HKT
Доступ в день запуска:
5 июня:
- 7pm ET
- 4 pm PT
- 8 pm BRT
6 июня:
- 12 am BST
- 1 am CEST
- 2 am TRT
- 8 am KST
- 9 am AEST
- 11 am NZST
- 7 am HKT
Из других новостей, несмотря на высокие оценки критиков, игроки не очень довольны ценами на микротранзакции.
Игроки вечно чем то недовольны… то игра дорогая, то ещё что то. не хочешь - не покупай. Проблем то.
.....под терпением обычно понимают естественную способность человека безропотно и стойко переносить неудобства, мириться с существованием каких-то обстоятельств, переносить различные тяготы, а так же способность ждать, не спешить, не требовать скорейшего исполнения чего-то. Безусловно, все это лежит и в основе терпения.
Безусловно это ведёт к сохранению 70 евро и отсутствии возможного гуано в баттлнете.
На PC 85 а не 46
46… галку сними при установке с высоких текстур для 4к и все
Уже с ними поставил)
интересно, пс5 как обычно, обкезелась жиденьким,где хвалёная технология сжатия Kraken? Ыыыы ,сила ссд протухла
а причем тут ps5, если этим должен заниматься разработчик, а не сама консоль.
Вальгаллу тоже выпустили изначально огромной, затем патчами сжали.
Просто у кого то руки из жопы, знакомьтесь - Близард.
а сони не следит,за тем,что у них выпускают?