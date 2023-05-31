Предварительная загрузка Diablo 4 уже доступна, раскрыты размеры и время запуска ©

Хотя официальный релиз Diablo 4 состоится 6 июня, те, кто предварительно приобрел игру, смогут сыграть в нее 1 июня. До этого вам придется скачать ее, и, к счастью, предзагрузка Diablo 4 уже доступна на всех платформах.



Размер файлов на каждой платформе и время, когда вы сможете поиграть в последнюю часть франшизы, читайте ниже.



Предварительная загрузка Diablo 4, сроки запуска:

Размер файла: 40,4 ГБ (PS4), 75,5 ГБ (PS5), 74,2 ГБ (Xbox), 46 ГБ (ПК)



Сроки запуска и время, когда можно будет поиграть (ранний доступ):



1 июня:

7pm ET

4 pm PT

8 pm BRT

2 июня:

12 am BST

1 am CEST

2 am TRT

8 am KST

9 am AEST

11 am NZST

7 am HKT

Доступ в день запуска:

5 июня:

7pm ET

4 pm PT

8 pm BRT

6 июня:

12 am BST

1 am CEST

2 am TRT

8 am KST

9 am AEST

11 am NZST

7 am HKT

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