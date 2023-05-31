Diablo 4 06.06.2023
7.7 410 оценок

Предварительная загрузка Diablo 4 уже доступна, раскрыты размеры и время запуска

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Procy_on
Новости

Хотя официальный релиз Diablo 4 состоится 6 июня, те, кто предварительно приобрел игру, смогут сыграть в нее 1 июня. До этого вам придется скачать ее, и, к счастью, предзагрузка Diablo 4 уже доступна на всех платформах.

Размер файлов на каждой платформе и время, когда вы сможете поиграть в последнюю часть франшизы, читайте ниже.

Предварительная загрузка Diablo 4, сроки запуска:

Размер файла: 40,4 ГБ (PS4), 75,5 ГБ (PS5), 74,2 ГБ (Xbox), 46 ГБ (ПК)

Сроки запуска и время, когда можно будет поиграть (ранний доступ):

1 июня:

  • 7pm ET
  • 4 pm PT
  • 8 pm BRT

2 июня:

  • 12 am BST
  • 1 am CEST
  • 2 am TRT
  • 8 am KST
  • 9 am AEST
  • 11 am NZST
  • 7 am HKT

Доступ в день запуска:

5 июня:

  • 7pm ET
  • 4 pm PT
  • 8 pm BRT

6 июня:

  • 12 am BST
  • 1 am CEST
  • 2 am TRT
  • 8 am KST
  • 9 am AEST
  • 11 am NZST
  • 7 am HKT

Из других новостей, несмотря на высокие оценки критиков, игроки не очень довольны ценами на микротранзакции.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Игроки вечно чем то недовольны… то игра дорогая, то ещё что то. не хочешь - не покупай. Проблем то.

2
ПетроНепетро

.....под терпением обычно понимают естественную способность человека безропотно и стойко переносить неудобства, мириться с существованием каких-то обстоятельств, переносить различные тяготы, а так же способность ждать, не спешить, не требовать скорейшего исполнения чего-то. Безусловно, все это лежит и в основе терпения.

0
QD19

Безусловно это ведёт к сохранению 70 евро и отсутствии возможного гуано в баттлнете.

0
Павел Бородкин

На PC 85 а не 46

0
Sneaky Pete

46… галку сними при установке с высоких текстур для 4к и все

1
Павел Бородкин Sneaky Pete

Уже с ними поставил)

0
Илья Ляпин

интересно, пс5 как обычно, обкезелась жиденьким,где хвалёная технология сжатия Kraken? Ыыыы ,сила ссд протухла

-2
Observia

а причем тут ps5, если этим должен заниматься разработчик, а не сама консоль.
Вальгаллу тоже выпустили изначально огромной, затем патчами сжали.
Просто у кого то руки из жопы, знакомьтесь - Близард.

0
Илья Ляпин Observia

а сони не следит,за тем,что у них выпускают?

0