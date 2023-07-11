Президент Blizzard Entertainment отклонил даже вероятность добавления Diablo 4 в каталог Game Pass

Для всех пользователей, кто ожидал добавления Diablo 4 в бесплатный каталог игр Game Pass, появились весьма неприятные новости. На фоне недавних слухов и спекуляций о возможности появления главного ролевого экшена в подписке Xbox, категорично высказался президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра. Руководитель компании опроверг недавнюю публикацию от платежного сервиса PICPAY и заверил в том, что Diablo 4 остается полноценным платным продуктом.
Майк Ибарра в своем заявлении дал четко понять, что Blizzard нет планов включать свои игры в подписку Game Pass. Исходя из публикации руководителя компании, там даже не рассматривают потенциальную возможность появления Diablo 4 в каталоге. Разработчики крайне уверены в своем продукте и способах его распространения на консолях, а также ПК. Несмотря на возможное слияние Activision Blizzard c Microsoft, которому еще предстоит пройти судебное разбирательство, данная политики компании не изменится. Тем не Ибарра не исключил в будущем получения различных бонусов внутри самой игры для подписчиков разных сервисов.
Напомним, ранее авторы Diablo 4 обещали игрокам в очередной раз прислушаться к отзывам и улучшить систему кошмарных подземелий.
Diablo 4 доступна для игры на ПК через Battle.net, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Кто его спрашивать будет когда майки купят.
Во-во, подсосу слова не давали :D
Абидна да, что за копейки поиграть не получиться?)
Он реально думает, что его кто-то спросит?))Он даже не Бобби Котик.. Вот он удивиться сильно когда после слияния(если оно конечно состоится) D4 появиться в Game Pass)
Обиделся, что ему тоже не позолотили "лапку"? Ну так он и не из кошачьих))) Или просто держит хорошую мину?
А по итогу мытарств со сделкой будет видно. Впрочем, думаю, как близзы снимут все сливки с релиза и перед первым платным дополнением они таки пустят D4 в подписочные сервисы... на n-период времени да и будут потом так на постоянке делать - хороший ведь вариант вытягивания денег из тех, кто сомневался или слушал свою "жабу".
Я бы на месте всех кто работает в активижн и близзард, вообще рот бы не открывал лишний раз. Если их реально купят, те кто говорит что то нехорошее могут и работу потерять, запросто. Либо должность как минимум. Так что лучше бы просто улыбались и махали.
Это было известно еще за долго до выхода. У них договорённость об этом и они ее уже озвучивали ранее, поэтому те кто говорит что дьябло будет в гп могут расслабиться уже и не фантазировать.
Вот бы он так отклонил даже вероятность появления игрового магазина в платной игре за 100 баксов
Очередной раз активижн насмехается над майками хд
Как когда они договорились чтоб комиссия для продаж колды на хбох была 20% вместо 30 как на пс