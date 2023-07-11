Президент Blizzard Entertainment отклонил даже вероятность добавления Diablo 4 в каталог Game Pass ©

Для всех пользователей, кто ожидал добавления Diablo 4 в бесплатный каталог игр Game Pass, появились весьма неприятные новости. На фоне недавних слухов и спекуляций о возможности появления главного ролевого экшена в подписке Xbox, категорично высказался президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра. Руководитель компании опроверг недавнюю публикацию от платежного сервиса PICPAY и заверил в том, что Diablo 4 остается полноценным платным продуктом.

Майк Ибарра в своем заявлении дал четко понять, что Blizzard нет планов включать свои игры в подписку Game Pass. Исходя из публикации руководителя компании, там даже не рассматривают потенциальную возможность появления Diablo 4 в каталоге. Разработчики крайне уверены в своем продукте и способах его распространения на консолях, а также ПК. Несмотря на возможное слияние Activision Blizzard c Microsoft, которому еще предстоит пройти судебное разбирательство, данная политики компании не изменится. Тем не Ибарра не исключил в будущем получения различных бонусов внутри самой игры для подписчиков разных сервисов.

Напомним, ранее авторы Diablo 4 обещали игрокам в очередной раз прислушаться к отзывам и улучшить систему кошмарных подземелий.

Diablo 4 доступна для игры на ПК через Battle.net, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.