Пробуждение смерти: компания Blizzard представила геймплейный трейлер нового сезона Diablo IV

На официальном YouTube-канале франшизы состоялся показ свежего геймплейного ролика под названием Diablo IV | Season of Death Awakening | Gameplay Trailer. Видеоролик знакомит игровое сообщество с ключевыми особенностями грядущего тематического сезона. Разработчики продемонстрировали новые испытания и объявили, что запуск сезона под названием «Пробуждение смерти» запланирован на 30 июня 2026 года.

Центральным геймплейным нововведением этого крупного патча станет появление опасных зон под названием Разломы Пандемония. Также искатели приключений смогут отправиться на зачистку новой сложной локации — Комнаты Смертного Погребения. Техническая команда полностью переработала баланс и свойства мифических уникальных предметов, чтобы дать пользователям больше тактической свободы.

Опубликованная демонстрация сопровождается атмосферной речью о поиске спасения от страданий Санктуария через холодные объятия смерти. Видеоролик показывает сражения с ордами монстров, которые пытаются преградить путь героям.