Продюсер Diablo 4 назвал самый популярный класс среди игроков с момента релиза ©

Руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон неожиданно предоставил статистические данные касательно того, какой самый популярный игровой класс в четвертой части! Похоже, что лучше всего использовать магию, так как именно волшебник/волшебница является самым популярным классом в Diablo 4 на данный момент!

Твит гласил: "Пссс! Я не спрашивал разрешения поделиться этим, но я подумал, что вам будет интересно узнать, что прямо сейчас самый популярный игровой класс №1 в #DiabloIV - это Волшебник/Волшебница! Но вы узнали об этом не от меня. На случай, если кто-то из PR отдела или службы маркетинга спросит...".

Хотя откровение о популярности класса Волшебник не является совершенно поразительным, оно все же вызывает легкое удивление. Примечательно, что игроки, пробивающие себе путь к 100 уровню, в основном делают это варварами. При этом класс Волшебник, наряду с классом Друид, находится далеко позади.

Любопытно, что, несмотря на то, что Волшебник занимает статус самого полярного класса, при текущей динамике игры он не отличается особой силой. Так, Maxroll, авторитетный ресурс по сборкам Diablo 4, в настоящее время не поместил в топ-лист (S-Tier) и ни одного билда для Волшебника. В настоящее время в списке лучших находятся билды Варвара, Разбойницы, Друида и Некроманта.