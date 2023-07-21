Разработчик Diablo 4 ответил на жалобы об очень низком проценте выпадения ультра-редких уникальных предметов ©

В ходе эксклюзивного интервью IGN с представителями Blizzard разработчики ответили на вопрос, почему в Diablo 4 ультра-редкие уникальные предметы имеют крайне низкий процент выпадения. Помощник директора игры Джозеф Пьепиора заявил, что они "хотят, чтобы в момент выпадения этих предметов игроки падали со стула". Похоже, команда хочет, чтобы это был действительно редкий случай, чтобы придать большую ценность уникальности каждого предмета. В настоящее время в игре существует семь таких предметов. Один был добавлен в обновлении первого сезона. Это небольшое количество, если учесть, насколько сильно он может усилить персонажа.

Команда также заявила, что не хочет, чтобы эти предметы стали частью предлагаемых геймерами вариантов билдов. Если сделать уникальный и мощный предмет, присутствующий в любом стандартном билде, и позволить игрокам легко получать вышеупомянутые вещи, это уменьшит таинственность. В интервью разработчики также подчеркнули необходимость "гринда", чтобы путешествие было более полезным. Хотя это спорный вопрос как для фанатов, так и для случайных игроков, в этом утверждении есть своя правда. Редкость создает особые моменты для тех, кто готов потратить время.

В настоящее время Blizzard все еще изучает возможность внесения изменений, которые сделают процесс прохождения Diablo 4 более полезным. Эндгейм - одна из самых больших претензий игроков, так что эта область заслуживает ребалансировки и пересмотра. Поскольку в настоящее время команда изучает возможности упрощения идентификации добычи, надежда на то, что будут предложены более оптимальные решения, которые сделают игру более доступной, очень высока. Возможно, будет рассмотрена возможность определения качества и вероятности выпадения вещей на определенных уровнях, что позволит более оптимизировать игровой процесс.