Разработчик Diablo IV объяснил разницу переработок в инди и AAA: "Одни выживают, другие живут культурой овертаймов"

Ведущий разработчик Diablo IV Род Фергюссон заявил, что причины переработок в игровой индустрии сильно различаются в зависимости от масштаба студии. По его словам, инди-команды часто работают сверх нормы ради выживания, тогда как в AAA-сегменте проблема нередко связана уже с внутренней корпоративной культурой. Об этом он рассказал в интервью GamesRadar.
Фергюссон объяснил, что небольшие независимые студии зачастую оказываются в ситуации, когда задержка релиза или провал игры могут поставить под угрозу существование всей компании.
«Компания находится на грани краха».
По словам разработчика, именно поэтому сотрудники инди-студий нередко добровольно соглашаются на экстремальные переработки, пытаясь довести проект до релиза любой ценой.
В случае крупных AAA-издателей ситуация выглядит иначе. Фергюссон отметил, что у больших компаний обычно есть:
- крупные бюджеты,
- большие команды,
- доступ к дополнительным ресурсам,
- возможности для переноса сроков.
Тем не менее даже в таких условиях «культура переработок всё ещё может существовать», поскольку некоторые студии воспринимают постоянные сверхурочные как нормальную часть разработки игр.
Тема переработок остаётся одной из самых болезненных в игровой индустрии уже более десяти лет. Особенно активно её начали обсуждать после расследований вокруг:
- CD Projekt RED во время разработки Cyberpunk 2077,
- Rockstar Games и Red Dead Redemption 2,
- Naughty Dog при создании The Last of Us Part II.
Во многих случаях сотрудники рассказывали о 70–100-часовых рабочих неделях, эмоциональном выгорании и проблемах со здоровьем.
В последние годы часть крупных компаний начала публично отказываться от агрессивных переработок. Например, Insomniac Games и Supergiant Games неоднократно заявляли, что стараются строить разработку без обязательных сверхурочных. Однако полностью избавиться от проблемы индустрии пока не удалось.
