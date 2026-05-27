Разработчик Diablo IV объяснил разницу переработок в инди и AAA: "Одни выживают, другие живут культурой овертаймов"

Ведущий разработчик Diablo IV Род Фергюссон заявил, что причины переработок в игровой индустрии сильно различаются в зависимости от масштаба студии. По его словам, инди-команды часто работают сверх нормы ради выживания, тогда как в AAA-сегменте проблема нередко связана уже с внутренней корпоративной культурой. Об этом он рассказал в интервью GamesRadar.

Фергюссон объяснил, что небольшие независимые студии зачастую оказываются в ситуации, когда задержка релиза или провал игры могут поставить под угрозу существование всей компании.

«Компания находится на грани краха».

По словам разработчика, именно поэтому сотрудники инди-студий нередко добровольно соглашаются на экстремальные переработки, пытаясь довести проект до релиза любой ценой.

В случае крупных AAA-издателей ситуация выглядит иначе. Фергюссон отметил, что у больших компаний обычно есть:

крупные бюджеты,

большие команды,

доступ к дополнительным ресурсам,

возможности для переноса сроков.

Тем не менее даже в таких условиях «культура переработок всё ещё может существовать», поскольку некоторые студии воспринимают постоянные сверхурочные как нормальную часть разработки игр.

Тема переработок остаётся одной из самых болезненных в игровой индустрии уже более десяти лет. Особенно активно её начали обсуждать после расследований вокруг:

CD Projekt RED во время разработки Cyberpunk 2077,

Rockstar Games и Red Dead Redemption 2,

Naughty Dog при создании The Last of Us Part II.

Во многих случаях сотрудники рассказывали о 70–100-часовых рабочих неделях, эмоциональном выгорании и проблемах со здоровьем.

В последние годы часть крупных компаний начала публично отказываться от агрессивных переработок. Например, Insomniac Games и Supergiant Games неоднократно заявляли, что стараются строить разработку без обязательных сверхурочных. Однако полностью избавиться от проблемы индустрии пока не удалось.