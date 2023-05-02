Разработчики Diablo 4 будут следить за вашими слишком мощными билдами ©

Разработчик Diablo 4 действительно не хочет, чтобы вы чувствовали себя слишком сильным.

В последнем номере журнала PC Gamer ведущий дизайнер классов Адам З. Джексон рассказал о боевом дизайне, признав, что "весело быть сильным и даже чувствовать себя или быть сверхсильным", но "есть границы". "Все находится в спектре", - сказал Джексон, добавив, что билд некроманта интервьюера находится "за пределами спектра".

Комментарии Джексона говорят о том, что Blizzard, вероятно, не побоится вмешаться и скорректировать метрики, если увидит, что какой-то определенный класс становится чрезмерно популярным среди игроков.

Мы постоянно видим подобное от разработчиков после получения отзывов и статистики поведения игроков после запуска игры, поэтому комментарии Джексона вряд ли можно назвать сюрпризом. Когда Diablo 4 выйдет на рынок 6 июня этого года, мы можем ожидать, что Blizzard будет внимательно следить за вашими билдами.

Следующий ОБТ Diablo 4 состоится на всех платформах с 12 по 14 мая.