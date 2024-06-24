Разработчики Diablo 4 добавят временный режим в стиле роглайк

Экшен-RPG Diablo 4 готовится к началу очередного сезона, который станет уже пятым и ознаменует второй год активной поддержки проекта. В этот раз разработчики из Blizzard решили не ограничиваться небольшим набором сюжетных квестов и боссов, подготовив для игроков нечто действительно интересное. В игру будет добавлен временный режим, который позволит испытать уникальный геймплей и получить ценные награды.
Новый режим для Diablo 4 выйдет с подзаголовком "Инфернальные орды" и станет идейным продолжением ивентов на карте из оригинальной игры. В этом режиме игроков ждет уникальный игровой процесс, который по описанным правилам напоминает стандартный роглайк. Игрокам предстоит сражаться с постоянно атакующими волнами монстров, нападающими на протяжении 90 секунд. После каждой успешно пройденной волны врагов можно будет выбрать бонусы и пассивные эффекты, усиливающие персонажа или врагов, тем самым изменяя ценность награды.
Чтобы открыть новый режим в Diablo 4, потребуется активировать специальный предмет — Адский компас, который выпадает с боссов и выдается в качестве награды за некоторые квесты. За прохождение такого "рогалика" игроки будут получать Пылающий эфир, который можно обменять на золото, ресурсы и уникальные предметы.
Режим будет запущен в тестовом формате и станет доступен для игры уже завтра — 25 июня. Опробовать его можно будет на ПК и консолях до 2 июля.
🤷♂️ну окей. // Максим Симаков
иди оты не знают как уже в свою ссанину завлечь