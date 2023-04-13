Разработчики Diablo 4 хотят, чтобы вы знали: "Мы не стремимся сделать MMO" ©

При всей своей общей онлайн-направленности, Blizzard утверждает, что когда речь идет о Diablo 4, "мы на самом деле не делаем MMO".

Во время недавнего интервью, ведущего продюсера игры Кейли Колдер и помощника директора игры Джозефа Пипиору спросили о том, будет ли эндгейм больше склоняться к MMO, которые присутствуют в некоторых частях Diablo 4, а также Diablo Immortal. Хотя Пипиора отметил, что команда Diablo Immortal "создала много действительно классного контента и функций для поддержки этой игры", Blizzard "действительно хочет убедиться, что Diablo 4 остается в лагере ARPG".

"На самом деле мы не создаем MMO. Мы делаем онлайн-игру, в которой в некоторых местах есть ощущение связанного сообщества". Это означает, что будущие обновления Diablo 4 будут сосредоточены на "функциях которые будут служить игре, которую мы создали". Лайв-сервисный сетап Diablo 4 означает, что со временем этот план может измениться, но Пипиора непреклонен: "Мы не стремимся сделать игру MMO".