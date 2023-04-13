Разработчики Diablo 4 хотят, чтобы вы знали: "Мы не стремимся сделать MMO"

При всей своей общей онлайн-направленности, Blizzard утверждает, что когда речь идет о Diablo 4, "мы на самом деле не делаем MMO".
Во время недавнего интервью, ведущего продюсера игры Кейли Колдер и помощника директора игры Джозефа Пипиору спросили о том, будет ли эндгейм больше склоняться к MMO, которые присутствуют в некоторых частях Diablo 4, а также Diablo Immortal. Хотя Пипиора отметил, что команда Diablo Immortal "создала много действительно классного контента и функций для поддержки этой игры", Blizzard "действительно хочет убедиться, что Diablo 4 остается в лагере ARPG".
"На самом деле мы не создаем MMO. Мы делаем онлайн-игру, в которой в некоторых местах есть ощущение связанного сообщества". Это означает, что будущие обновления Diablo 4 будут сосредоточены на "функциях которые будут служить игре, которую мы создали". Лайв-сервисный сетап Diablo 4 означает, что со временем этот план может измениться, но Пипиора непреклонен: "Мы не стремимся сделать игру MMO".
Ну полноценной ММО она не выглядит, но с элементами ММО - выглядит.
Они стремятся сделать мобилку, под видом АААА игры.
У них все такие игры. Ещё до появления смартфонов.
Действительно, если уже есть одна.
Близзард вообще знают как расшифровывается аббревиатура ММО? Они уже как бы это сделали добавив некоторые элементы
оно само полючилясь.