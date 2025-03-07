Разработчики Diablo 4 хотят сосредоточиться на обычных геймерах

Род Фергюссон, генеральный менеджер серии Diablo заявил, что предпочитает ориентироваться на "обычных" игроков, а не на "бластеров", мчащихся на бешеной скорости.

По словам американца, на него сильно давят так называемые "бластеры" - люди, которые ставят своей целью как можно быстрее проверить весь контент в игре. Это касается и стримеров - в конце концов, ничто так не стимулирует зрителей/просмотры, как конкуренция. Например, кто первым победит босса или получит легендарный предмет.

При таком стиле игры таким людям быстро становится нечем заняться. Естественно, игроки в таком случае не в восторге, а в случае с "лидерами мнений" это недовольство разносится по всему интернету. Blizzard сделала все возможное, чтобы адаптировать Diablo 4 к предпочтениям таких фанатов в течение примерно шестимесячного производственного сезона.

Фергюссон понял это после того, как появился комментарий с благодарностью разработчикам от игрока, который играет всего три часа в выходные. Это заставило разработчиков понять, что и они "не должны забывать" о таких игроках. Отсюда, например, недавние изменения, которые позволяют даже "казуалам" доиграть до конца сезона.

Геймеры не совсем уверены в этих изменениях. Даже некоторые пользователи - по крайней мере, те, кто комментирует слова Фергюссона, - считают нынешний "геймплейный цикл" не слишком увлекательным.

С другой стороны, слова о том, чтобы угодить "бластерам", звучат странно для некоторых пользователей. Фанаты уже давно жалуются на то, что эндгейм, который был бы интересен таким игрокам в первую очередь, долгое время был самым слабым элементом Diablo 4.