Разработчики Diablo 4 хотят сосредоточиться на обычных геймерах

Род Фергюссон, генеральный менеджер серии Diablo заявил, что предпочитает ориентироваться на "обычных" игроков, а не на "бластеров", мчащихся на бешеной скорости.
По словам американца, на него сильно давят так называемые "бластеры" - люди, которые ставят своей целью как можно быстрее проверить весь контент в игре. Это касается и стримеров - в конце концов, ничто так не стимулирует зрителей/просмотры, как конкуренция. Например, кто первым победит босса или получит легендарный предмет.
При таком стиле игры таким людям быстро становится нечем заняться. Естественно, игроки в таком случае не в восторге, а в случае с "лидерами мнений" это недовольство разносится по всему интернету. Blizzard сделала все возможное, чтобы адаптировать Diablo 4 к предпочтениям таких фанатов в течение примерно шестимесячного производственного сезона.
Фергюссон понял это после того, как появился комментарий с благодарностью разработчикам от игрока, который играет всего три часа в выходные. Это заставило разработчиков понять, что и они "не должны забывать" о таких игроках. Отсюда, например, недавние изменения, которые позволяют даже "казуалам" доиграть до конца сезона.
Геймеры не совсем уверены в этих изменениях. Даже некоторые пользователи - по крайней мере, те, кто комментирует слова Фергюссона, - считают нынешний "геймплейный цикл" не слишком увлекательным.
С другой стороны, слова о том, чтобы угодить "бластерам", звучат странно для некоторых пользователей. Фанаты уже давно жалуются на то, что эндгейм, который был бы интересен таким игрокам в первую очередь, долгое время был самым слабым элементом Diablo 4.
Зная их политику для них геймеры это те, у кого сейчас истерия на всю Америку после "два пола", какие там игры
пи3дабол,ворона обычным не открыть
В д3 всем угодили, просто сделали рейтинговый портал.
Лучше бы сделали возможность получать сезонные награды и после окончания сезонов.
Можно (за денежку в магазине))
Лучше бы сделали игру без доната.
Ведь Бобби Котик студией уже не рулит, так почему нет?
Может тебе еще и колду без батлпаса? 68 миллиардов сами себя не окупят