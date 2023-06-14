Разработчики Diablo 4 изменили плотность монстров в подземельях и вернули в игру удаленные аспекты ©

Разработчики из студии Blizzard продолжают улучшать баланс популярной Diablo 4, выпуская регулярные обновления. Сегодня ролевой экшен с демонами получил еще одно обновление малого масштаба, которое приносит довольно важные изменения в игре. Согласно анонсу от студии, новый хотфикс изменит количество монстров встречаемых в подземельях, а также вернет в игру удаленный легендарные аспекты Варвара.

Новый хотфикс для Diablo 4 затронул только серверную часть проекта, скачивать его не придется и все исправления будут доступны игрокам при входе в игру. Наиболее значимое изменение коснулось подземелий, где разработчики изменили плотность монстров. Как отмечают разработчики, это было сделано для того, чтобы сделать все подземелья в игре равными для получения опыта и предметов. Вместе с этим были устранены известные баги с некоторыми аспектами и другие проблемы.

Список изменений в 9 хотфиксе для версии 1.0.2:

Подземелья

Дальнейшие корректировки плотности элитных монстров в подземельях.

Исправление ошибок

Исправлена ​​ошибка, из-за которой бонус к урону от легендарного свойства Аспект – гвардейский неправильно применялся к способностям.

Решены проблемы, связанные с «Аспектом разрыва берсерка» и «Мастерством двуручного меча варвара», из-за которых игроки могли наносить непреднамеренный урон.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой квест мирового уровня 3 давался игрокам, которые еще не выполнили требования, необходимые для перехода на этот мировой уровень.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой событие в подзоне «Ветхие акведуки» имело неправильное масштабирование уровня.

Дальнейшие улучшения стабильности.

Diablo 4 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.