Diablo 4 06.06.2023
7.7 601 оценка

Разработчики Diablo 4 изменили плотность монстров в подземельях и вернули в игру удаленные аспекты

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Blizzard продолжают улучшать баланс популярной Diablo 4, выпуская регулярные обновления. Сегодня ролевой экшен с демонами получил еще одно обновление малого масштаба, которое приносит довольно важные изменения в игре. Согласно анонсу от студии, новый хотфикс изменит количество монстров встречаемых в подземельях, а также вернет в игру удаленный легендарные аспекты Варвара.

Новый хотфикс для Diablo 4 затронул только серверную часть проекта, скачивать его не придется и все исправления будут доступны игрокам при входе в игру. Наиболее значимое изменение коснулось подземелий, где разработчики изменили плотность монстров. Как отмечают разработчики, это было сделано для того, чтобы сделать все подземелья в игре равными для получения опыта и предметов. Вместе с этим были устранены известные баги с некоторыми аспектами и другие проблемы.

Список изменений в 9 хотфиксе для версии 1.0.2:

Подземелья

  • Дальнейшие корректировки плотности элитных монстров в подземельях.

Исправление ошибок

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой бонус к урону от легендарного свойства Аспект – гвардейский неправильно применялся к способностям.
  • Решены проблемы, связанные с «Аспектом разрыва берсерка» и «Мастерством двуручного меча варвара», из-за которых игроки могли наносить непреднамеренный урон.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой квест мирового уровня 3 давался игрокам, которые еще не выполнили требования, необходимые для перехода на этот мировой уровень.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой событие в подзоне «Ветхие акведуки» имело неправильное масштабирование уровня.
  • Дальнейшие улучшения стабильности.

Diablo 4 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кроллег

Плотность изменена, плотность изменена. А в какую сторону изменена?

6
nodas

В лучшую ))

4
G70st

в меньшую конечно

3
espero78

меньше монстров-ментше опыта

0
ТентаклЪ

Интресно будут ли править тупые ошибки сюжета связанные с всевидящим артефактом или компания так и останется в этом состоянии.

-1
Kratos.s

Было бы ещё смешнее, если бы этот "патч" был бы ещё платным. Вообще им нужно сделать ещё и патчи платными, а то непорядок получается)))

-1