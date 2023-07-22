Разработчики Diablo 4 извинились за последний патч и пообещали больше никогда ничего подобного не делать

Последний патч для Diablo 4 вызвал настоящий шквал критики среди пользователей, поэтому разработчики принесли извинения за случившееся, пообещав впредь относиться к обновлениям игры по-другому.
Патч Diablo 4 1.1, признанный «самым худшим из когда-либо существовавших», вызвал яростную бомбардировку обзоров, которую Blizzard услышали громко и ясно, настолько, что они отозвали некоторые изменения, внесенные в спорное обновление.
В своем выступлении во время последней прямой трансляции разработчики заявили, что уменьшение силы было неправильным выбором, и хотя за этим решением стояли причины, команда позаботилась о том, чтобы подобное больше не повторилось.
Вторая самая продаваемая игра в Европе в первой половине 2023 года, Diablo 4, безусловно, смогла завоевать большую часть публики благодаря своим многочисленным качествам, признанным как критиками, так и публикой.
Во втором сезоне Blizzard представит новую эндгейм-активность с новыми подземельями и событиями, схваткой с мировым боссом и многим другим. Это будут действительно сложные задачи, способные гарантировать адекватное вознаграждение. Также будет переработана система характеристик, снижающих урон от стихийных атак.
Это определенно хороший знак, что разрабы поняли ошибки и признали их. Жаль что вообще этот патч появился хоть и не должен был. Но уже с беты было заметно что им не совсем насрать на комьюнити. Теперь во втором сезоне ждем больше валюты в батлпассе, чтоб можно было его обновлять впредь бесплатно, думаю и это пофиксят)
Щас бы хоть на грамм любым словам близзард верить. Когда они каждый раз показывают, что их словам и высказываниям даже гроша цены нет.
так чо дядь, всё таки содрогнулись?
Ну так не от метакритика же, от ревью на форуме близзов и от постов на реддите, где реальные игроки высказывали недовольство, а не боты. Или почему на старте сезона серваки лежали? потому что все нулей на метакритике наставили и никто играть не пошел?
если тебе настолько д4 не зашла, сделай рефанд и забудь как страшный сон, в чем проблема то?)
Ну старт игры был обьективно хороший, не вижу повода говорить иначе. Старт сезона - срам. Сказать что я пожалел о покупке? Нет. Жду ли я нового патча теперь? Определенно. Благо д4 игра не на два вечера, поэтому чего бы и нет. вот после следующего патча и посмотрим стоят ли их слова чего либо.