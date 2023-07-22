Разработчики Diablo 4 извинились за последний патч и пообещали больше никогда ничего подобного не делать ©

Последний патч для Diablo 4 вызвал настоящий шквал критики среди пользователей, поэтому разработчики принесли извинения за случившееся, пообещав впредь относиться к обновлениям игры по-другому.

Патч Diablo 4 1.1, признанный «самым худшим из когда-либо существовавших», вызвал яростную бомбардировку обзоров, которую Blizzard услышали громко и ясно, настолько, что они отозвали некоторые изменения, внесенные в спорное обновление.

В своем выступлении во время последней прямой трансляции разработчики заявили, что уменьшение силы было неправильным выбором, и хотя за этим решением стояли причины, команда позаботилась о том, чтобы подобное больше не повторилось.

Вторая самая продаваемая игра в Европе в первой половине 2023 года, Diablo 4, безусловно, смогла завоевать большую часть публики благодаря своим многочисленным качествам, признанным как критиками, так и публикой.

Во втором сезоне Blizzard представит новую эндгейм-активность с новыми подземельями и событиями, схваткой с мировым боссом и многим другим. Это будут действительно сложные задачи, способные гарантировать адекватное вознаграждение. Также будет переработана система характеристик, снижающих урон от стихийных атак.