Разработчики Diablo 4 извинились за проблемный запуск 15 сезона и разослали игрокам "Ослепительные искры"

К сожалению, запуск сезона «Инфернального наследия» в Diablo 4 сопровождался сбоями серверов, багами с фармом и пропажей «Счастливых монет Вирта» в колодце Тристрама. К счастью, все проблемы устранили за неделю, а в качестве компенсации разработчики решили раздать игрокам Ослепительную искру.

Сегодня игрокам пришло письмо, внутри которого содержится одна Ослепительная искра и сообщение с извинениями от разработчиков игры:

Нам очень жаль, что вы могли столкнуться с непредвиденными неполадками. Спасибо вам за терпение. Примите этот подарок в знак нашей благодарности. Пусть он поможет вам в странствиях!

Однако «Ослепительная искра» в качестве компенсации устроила далеко не всех. Особое недовольство выразили игроки, потерявшие «Счастливые монеты Вирта» в колодце Тристрама, поскольку добыча этого предмета требует долгих часов фарма и зависит от удачи.

Кроме того, если вы еще не воспользовались внутриигровой почтой, вас ожидает еще одно письмо от разработчиков, в котором содержится эмблема "Особая доставка!". Данное письмо было отправлено разработчиками игрокам в честь появления система почты в Diablo 4 с началом 15-го сезона.