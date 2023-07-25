Разработчики Diablo 4 не могут сделать безлимитный сундук для хранения предметов из-за бага производительности

В ходе прохождения Diablo 4 и последующей прокачке персонажа до 100 уровня, игроки гарантировано найдут несколько десятков полезных легендарных предметов, которые не захочется просто разобрать или продать. Специально для этого – а также для хранения других полезных предметов – разработчики реализовали в игре систему хранилища. Как и многие аспекты ролевого экшена, она неоднократно подвергалась критике со стороны игроков из-за своих странных ограничений, но похоже, что Blizzard действительно обоснованно их ввела. Оказывается, что сундук с предметами игроков вызывает в игре крайне неприятный баг, который пытаются исправить разработчики.
Заместитель игрового директора Diablo 4, Джо Пьепиора, отвечая на вопрос пользователей, пояснил, что намеренно не желает ограничивать своих игроков. Если бы все зависело от простого решения разработчиков, в ролевом экшене вполне мог бы быть безлимитный сундук. В его реализации сильно мешает технический аспект. По словам Пьепиора, каждая вкладка хранилища занимает слишком много памяти и приводит к снижению производительности игры.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с другим игроком, будь то в Киовашаде или в другой области, сражаясь с врагами, игра загружает не только физического персонажа и снаряжение, но и весь тайник этого игрока.
— пояснил Джо Пьепиора.
Чтобы избежать сильной нагрузки, разработчики ввели ограничение на количество слотов в каждой вкладке сундука, а также сделали покупку новых вкладок достаточно дорогим приобретением. Разработчики усердно работают над исправлением этого бага, и в будущем игроки могут увидеть более комфортную реализацию хранилища в Diablo 4.
не надо бесконечный сделайте 50 вкладок хотя бы
а когда он был безлимитный?
В д3 вкладок ~10 было. Что тут мешает? В д2 прям жестко места не хватало
Знакомая отмазка. Тоже самое говорила Беседка на счёт Fallout 76. В итоге оказалось, что за деньги вполне себе можно сделать бездонное хранилище.
безлимитный он и не должен быть, ограничение нужно, это же часть процесса игры, когда забиваешь все либо твинка создавать, либо решать какой хлам все таки уже лежит месяц и не пригодится)
Я всё разбираю одни камни в хранилище
а нафига вам столько камней?
Чем больше тем лучше
Ну или их сервера не выдержат
Вот это макаки.
Есть алгоритмы, есть оптимизации.
в пое и last epoch сундук условно безлимитный. но баг просто фееричный. это же надо было додуматься до такого. в той же пое, как по мне, содержимое сундука находится вообще в каком-то своем измерении и загружается только при открытии сундука.