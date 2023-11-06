Разработчики Diablo 4 обещают добавить в игру новое подземелье для прохождения

Для всех игроков, кому было недостаточно контента во втором сезоне Diablo 4, есть хорошие новости от Blizzard. Разработчики не только работают над балансными правками и геймплейными изменениями, команда также понимает важность добавления чего-то нового в игру. Поэтому в будущем патче для Diablo 4 обещают добавить совершенно новое подземелье, которое должно разнообразить эндгейм-активность и понравиться любителям сложных испытаний.
Согласно публикации Blizzard, в Diablo 4 будет добавлено подземелье под названием "Abattoir of Zir". По словам разработчиков, прохождение нового данжа станет серьезным испытанием для всех игроков, однако за это предстоит ценные награды.
Механика нового подземелья будет напоминать разломы из Diablo 3. Для начала прохождения "Abattoir of Zir" необходимо завершить Сезонное путешествие, в награду за которое вы получите рецепт для изготовления Кровавого знака. Всего существует 25 уровней изготовления Кровавого знака, каждый из которых открывает портал в подземелье Abattoir of Zir. Попав в него, вам предстоит сразиться с полчищами врагов, убивая их, чтобы заполнить шкалу прогресса для вызова босса. На все это отводится определенное время, и если оно закончится, придется начинать все сначала.
Чтобы помочь игрокам подготовиться к этим испытаниям, Blizzard обещают вернуть особо мощные кольца из первого сезона, которые должны повысить эффективность всех сборок.
На первом изображении это тоже разраб с виноватым видом? хд
Короче Великие порталы добавляют как в D3
Уаааааа еееее, дааааа, о дааааа ииихаааа, новоеее пооодземельееее!
Ого, за что такая щедрость? Целое подземелье!
Потихоньку по одной новости с близкона будут заносить, можно и сразу все написать)
со скайрима берите пример тогда дополнений подобных можно триллион релизнуть
а то ведь там мало рандомных и бессмысленных подземелий.....
с таким ценником может куплю через пару лет