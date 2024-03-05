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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 147 оценок

Разработчики Diablo 4 обещают "огромные изменения" в четвёртом сезоне

Solstice
Новости

Эти масштабные изменения затронут как предметы, так и геймплей в целом, и об этом разработчики
Diablo 4 поделились в процессе стрима Campfire Chat.

Изменения будут настолько значительными, что компания Blizzard обещает запустить публичный тестовый сервер перед началом сезона, и всем желающим игрокам на ПК будет предоставлен доступ.

К сожалению, студия пока не раскрыла деталей о том, что именно ждёт нас в рамках четвёртого сезона. Более подробную информацию об изменениях в геймплее и новом контенте для энд-игры обещают озвучить в следующем трансляции, которая состоится «через несколько недель».

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