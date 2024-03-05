Эти масштабные изменения затронут как предметы, так и геймплей в целом, и об этом разработчики
Diablo 4 поделились в процессе стрима Campfire Chat.
Изменения будут настолько значительными, что компания Blizzard обещает запустить публичный тестовый сервер перед началом сезона, и всем желающим игрокам на ПК будет предоставлен доступ.
К сожалению, студия пока не раскрыла деталей о том, что именно ждёт нас в рамках четвёртого сезона. Более подробную информацию об изменениях в геймплее и новом контенте для энд-игры обещают озвучить в следующем трансляции, которая состоится «через несколько недель».
Разработчики Diablo 4 обещают "огромные изменения" в четвёртом сезоне
Эти масштабные изменения затронут как предметы, так и геймплей в целом, и об этом разработчики