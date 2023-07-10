Diablo 4 06.06.2023
7.7 763 оценки

Разработчики Diablo 4 обещают улучшить систему кошмарных подземелий

©
Gutsz
Новости

Diablo 4 вышла больше месяца назад и за это время успела получить несколько крупных обновлений вместе с целым рядом корректировок на сервере игры. Несмотря на большое количество выпущенных патчей игры все еще поддается сильной критике со стороны игроков, особенно в области системы кошмарных подземелий. Студия Blizzard Entertainment признала проблему и вновь обещает прислушаться к отзывам своих пользователей.

Как оказалось, многие игроки Diablo 4 даже после выпуска последнего патча остаются разочарованы от системы кошмарных подземелий. Пользователи отмечают, что в текущем виде они не вознаграждают игроков должным образом, а сама их механика прохождения является для многих очень неудобной и перегруженной.

Разработчики из студии Blizzard Entertainment остались согласны с большинством геймеров и признали проблему кошмарных подземелий. Команда пока не делится всеми подробностями, но в будущем обещает улучшить эту механику игры. В частности разработчики хотят упростить способ перемещения в этот тип подземелья и переработать их баланс.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
pigsy

"В частности разработчики хотят упростить способ перемещения"

датой новости не ошиблись?

1
iKlim

Игроки хотят перемещаться внутрь подземелья, а не к его входу.

0