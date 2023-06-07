Разработчики Diablo 4 обратились к игрокам с посланием в честь долгожданного релиза игры ©

Поклонники знаменитой серии ролевых экшенов Diablo наконец-то дождались полноценного выхода следующей части. Новые приключения в мрачном Санктуарии уже доступно на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Пока игроки во всем мире пытаются помешать дочери Ненависти Лилит и его злобным планам, разработчики Diablo 4 обратились к игрокам с еще одним посланием в специальном ролике.

Новое видео от разработчиков посвящено запуску Diablo 4. Генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон и игровой директор Джо Шели проекта поздравили игроков с выходом новинки и рассказали о том, чего стоит ждать от эпического путешествия по огромному миру игры.

Род Фергюссон называет Diablo 4 действительно огромной эволюцией для всей франшизы. Как отмечает Джо Шели, игра предлагает игрокам гораздо больше возможностей, чем когда-либо прежде. Проект был создан с учетом выбора игрока, позволяя играть так, как им хочется. Будь-то погружение в масштабную историю, исследование подземелий или просто изучение открытого мира, убивая любого демона, который встретится на па пути. Больше всего разработчикам натерпеться увидеть билды от игроков, которые смогут осилить самых грозных боссов игры.