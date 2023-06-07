Разработчики Diablo 4 обратились к игрокам с посланием в честь долгожданного релиза игры

Поклонники знаменитой серии ролевых экшенов Diablo наконец-то дождались полноценного выхода следующей части. Новые приключения в мрачном Санктуарии уже доступно на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Пока игроки во всем мире пытаются помешать дочери Ненависти Лилит и его злобным планам, разработчики Diablo 4 обратились к игрокам с еще одним посланием в специальном ролике.
Новое видео от разработчиков посвящено запуску Diablo 4. Генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон и игровой директор Джо Шели проекта поздравили игроков с выходом новинки и рассказали о том, чего стоит ждать от эпического путешествия по огромному миру игры.
Род Фергюссон называет Diablo 4 действительно огромной эволюцией для всей франшизы. Как отмечает Джо Шели, игра предлагает игрокам гораздо больше возможностей, чем когда-либо прежде. Проект был создан с учетом выбора игрока, позволяя играть так, как им хочется. Будь-то погружение в масштабную историю, исследование подземелий или просто изучение открытого мира, убивая любого демона, который встретится на па пути. Больше всего разработчикам натерпеться увидеть билды от игроков, которые смогут осилить самых грозных боссов игры.
На самом деле да. Игра после 3 части смотрится отлично. Если будут развивать - потенциал большой
Потенциал втюхивать донатные шмотки в игре за 8к? Да, он огромен!
Обязательно идти в магазин и что то покупать ? Дичь какая то. Ну не было бы магазина. Что изменилось то ? Ничего.
Илюша начитался что есть донат, значит фи. На пирожок то денег нет, мамуля не даёт, не то что игру купить такого уровня. Вот и остаётся за решеткой кукарекать)))
Как вы уже не поймёте , суть не в том что есть деньги на тот же бп или нет , а в том что вы терпилы и после покупки игры - еще платите за ее контент .. Оправдывайтесь сколько угодно , но по факту вам продают игру дважды , а в будущем будут трижды и т.д.
Это видно на примере овервотч 2. Игру либо развиваются у сторону сервиса, как сейчас (скины, боевые пропуска, невозможность получить отличный скин бесплатно и т д),. Либо в виде длс, обновлений, улучшения кор геймплея (например добавить могли пве компанию с рпг элементами, но не стали). И обычно это одно из двух. В этом и проблема, что лучше игра не станет, а вот скинчиков завезут.
Перевод если коротко - "Простите мы всё просрали !"
Пошли нахрен, лицемеры.