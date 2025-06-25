Разработчики Diablo 4 опубликовали новый комикс - "Апофеоз"

Санктуарий — неспокойное место. На каждом шагу здесь поджидает опасность. Вот и сейчас над обитателями этих краев нависла угроза — ужасающий Астарот собирается вернуться в мир смертных и принести новые бедствия. Хотя местные жители почти утратили надежду, они из поколения в поколение передают друг другу захватывающие истории. Эти истории разгоняют тьму, словно яркий луч света.

Какую цену порой приходится платить, чтобы спасти целый мир? Ответ вы узнаете в новом комиксе «Апофеоз», который предваряет 9 сезон «Грехи хорадримов». Новый сезон начнется уже 1 июля.

Читать «Апофеоз»

Сценарист: Фред Кеннеди

Художник: Кори Петершмидт

Контуровщик: Адам Горхэм

Художник-колорист: Лорен Аффе

Шрифты: AndWorld Design

За десятки лет до того как Лилит вернулась в Санктуарий, Донан окружал оберегами камень души, куда заточил Астарота. И все это время он размышлял о тонкой грани, отделяющей запретные знания от тех, что спасают мир. И о том, какой выбор должен сделать хорадрим.