Разработчики Diablo 4 опубликовали обзор обновления 2.2.0, которое будет тестироваться с 11 по 18 марта на PTR. На официальном сайте игры был опубликован детальный обзор ключевых изменений и новинок, которые скоро появятся в Санктуарии.

Обновление 2.2.0 на PTR: все, что нужно знать

Белиал еще не вернулся, но сила его лжи уже проникла в Санктуарий, оскверняя тела и тревожа умы людей. Грань между правдой и вымыслом размывается, и влияние Белиала все растет. В своей безудержной жажде власти Владыка Лжи готов предать все и вся.

Обновление 2.2.0 будет доступно в тестовом игровом мире (PTR) Diablo IV с 11 по 18 марта. У вас будет возможность оценить готовящиеся изменения и нововведения, которые появятся в игре с началом нового сезона, а также некоторые улучшения для Vessel of Hatred.

Главная задача тестирования — проверка изменений и новых возможностей до начала следующего сезона «Возвращение Белиала», главной особенностью которого станут боссы. Ваши отзывы и комментарии позволят нам доработать контент нового сезона перед запуском. Отзывы игроков помогают точно настраивать изменения баланса, исправлять неполадки, поддерживать высочайшее качество игрового процесса и тестировать новые игровые механики. Благодарим за участие в тестировании на PTR.

Вот список новинок, которые можно будет опробовать в версии 2.2.0 на PTR перед началом нового сезона.

Белиал еще не вернулся, но сила его лжи уже проникла в Санктуарий, оскверняя тела и тревожа умы людей. Грань между правдой и вымыслом размывается, и влияние Белиала все растет. В своей безудержной жажде власти Владыка Лжи готов предать все и вся.

Обновление 2.2.0 будет доступно в тестовом игровом мире (PTR) Diablo IV с 11 по 18 марта. У вас будет возможность оценить готовящиеся изменения и нововведения, которые появятся в игре с началом нового сезона, а также некоторые улучшения для Vessel of Hatred.

Главная задача тестирования — проверка изменений и новых возможностей до начала следующего сезона «Возвращение Белиала», главной особенностью которого станут боссы. Ваши отзывы и комментарии позволят нам доработать контент нового сезона перед запуском. Отзывы игроков помогают точно настраивать изменения баланса, исправлять неполадки, поддерживать высочайшее качество игрового процесса и тестировать новые игровые механики. Благодарим за участие в тестировании на PTR.

Вот список новинок, которые можно будет опробовать в версии 2.2.0 на PTR перед началом нового сезона.

Вершите возмездие со способностями боссов

Благодаря магии иллюзий вы сможете получить силу врагов и применять те самые атаки, после которых когда-то видели на экране досадные слова «Вы погибли». Способности боссов — новый способ дополнить варианты развития. Вы можете похищать их у побежденных боссов вне подземелий, боссов событий и боссов в логовах (ранее известных как боссы финального этапа игры). В Санктуарии есть 24 босса, способности которых можно похитить. У каждой способности босса есть 2 эффекта — главный эффект и модификатор. Они активируются в зависимости от того, в какую ячейку вы добавите способность босса. Одновременно можно выбрать 1 главный эффект и 3 модификатора.

Способность, выбранная как главный эффект, самая заметная и больше всего влияет на игровой процесс, а модификаторы усиливают ее, делая еще мощнее. Экспериментируйте с различными сочетаниями главного эффекта и модификаторов и найдите комбинацию, идеально подходящую для вашего варианта развития.

Способности боссов можно получить за первую победу над определенными боссами в Санктуарии в ходе текущего сезона. В списке дьявольских исполинов, у которых можно похитить способности, различные боссы вне подземелий, боссы нового события «Нашествие фантомов» (подробности читайте далее в этой статье) и даже сама Лилит.

Вот полный список из всех 24 способностей боссов, включая главные эффекты и модификаторы:

Можно получить на любом уровне сложности

Луч Бродячей смерти (источник — босс вне подземелья Бродячая смерть)

Главный эффект: поддерживая умение, вы создаете луч, который наносит 300% урона от обморожения в секунду. Пораженные противники получают от вас на 50%[х] больше урона в течение 1 сек.

Модификатор: ваша главная способность босса мгновенно казнит противников с уровнем здоровья ниже 15% (кроме боссов). При этом вы восстанавливаете 25 ед. основного ресурса.

Ядовитое дыхание Ашавы (источник — босс вне подземелья Ашава)

Главный эффект: поражая противника, получающего периодический урон, вы создаете волну кислоты, которая наносит 400% урона от отравления за 4 сек. Урон от отравления увеличивается на 10% за каждый 1% текущего здоровья цели с эффектом периодического урона.

Модификатор: один раз за активацию ваша главная способность босса также наносит цели 45% урона от отравления за 3 сек.

Взрывная руда Златолюбца (источник — босс вне подземелья Проклятый Златолюбец)

Главный эффект: когда вы получаете избыточное количество основного ресурса, создает кусок руды. Через 2,5 сек. руда взрывается и наносит 700% урона от огня. Одновременно можно создать до 3 кусков руды.

Модификатор: ваша главная способность босса тратит весь запас основного ресурса и наносит на 1,5%[х] больше урона за каждую потраченную единицу.

Когти Аллека (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: базовые умения наносят пораженным противникам 200% урона от искр за 4 сек.

Модификатор: ваша скорость передвижения повышается на 5% и еще 0,5% за каждый 1% бонуса к сокращению времени восстановления. Максимальная прибавка — 11%.

Дрессировка повелительницы зверей (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы применяете умение категории «Призыв» или зовете наемника для подкрепления, одно из призванных существ или наемник провоцирует цели и получает на 40% меньше урона.

Модификатор: ваши призванные существа наносят на 5%[х] больше урона и еще 0,25%[х] за каждый 1% бонуса к критическому урону от предметов и уровней совершенствования. Максимальная прибавка — 17%[х].

Саботаж вымогателя (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: применяя основное умение, когда у вас есть барьер, вы сбиваете с ног противников вблизи на 1,1 сек. Срабатывает для одной и той же цели не чаще раза в 5 сек.

Модификатор: получая укрепление, вы также получаете 20% его объема как барьер.

Разгром жнеца плоти (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы наносите урон уязвимому противнику, снимает эффект уязвимости, а затем оглушает цель и окружающих врагов на 0,5 сек. Это оглушение ошеломляет боссов на 100% сильнее.

Модификатор: увеличивает урон, наносимый уязвимым противникам, на 5%[х] и еще 0,25%[х] за каждый 1% бонуса к длительности эффектов контроля. Максимальная прибавка — 10,5%[х].

Скорость душителя Ненависти (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: умения темной магии и огня повышают скорость передвижения на 1,1% на 3 сек. Максимальный бонус — 11%.

Модификатор: вероятность критического удара повышается на 5%[+] и еще 0,5%[+] за каждый 1% бонусного сопротивления темной магии. Максимальная прибавка — 22,5%[+].

Искры Кирмы (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: применяя «Ускользание», вы наносите противникам вблизи 200% урона от искр за 4 сек.

Модификатор: время восстановления "Ускользания" сокращается на 5%. Эффект усиливается на 0,2% за каждый 1% бонусного сопротивления молнии вплоть до 11%.

Глаз меткого бандита (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: нанося прямой урон противнику вдалеке, вы замедляете цель и окружающих врагов на 40% на 5 сек.

Модификатор: наносимый вами урон увеличивается с расстоянием. Максимальный бонус — 10.5%[х].

Пламя Синерата (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: умения категории «Подвижность» поджигают противников вблизи и наносят им 200% урона от горения за 4 сек.

Модификатор: урон от всех стихий увеличивается на 5%[х]. За каждый 1% бонусного сопротивления стихии урон от этой стихии увеличивается на 0,2%[х]. Максимальная прибавка — 15,5%[х].

Токсины Скерга (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда противник применяет к вам эффект периодического урона, наносит ему 1000% урона от отравления за 4 сек.

Модификатор: когда вы получаете урон от периодического эффекта, с вероятностью 5% вместо этого вы восстанавливаете здоровье. Вероятность повышается на 50% бонусного сопротивления яду вплоть до 12%.

Ярость Торуска (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы наносите урон противнику, находящемуся под действием эффекта контроля, цель и все другие ближайшие противники получают неудержимость, но ваш урон, скорость атаки и скорость передвижения увеличиваются на 10,5%[х] на 3 сек.

Модификатор: скорость атаки повышается на 5%[+] и еще на 0,25%[+] за каждый 1% бонуса к урону против целей под действием эффектов контроля. Максимальная прибавка — 10,5%[+].

Можно получить на уровне сложности «Истязание I» или более высоком

Кристальная обманка Белиала (источник — Белиал в засаде в логове босса)

Главный эффект: когда вы применяете умение категории «Ловкость», «Защита» или «Макабр», создает кристалл, который провоцирует противников и взрывается через 3 сек., нанося 600% урона от темной магии.

Модификатор: при активации ваша главная способность босса повергает ближайших противников в страх на 0,75 сек. и наносит им 50% урона от темной магии.

Ветер ненависти Лилит (источник — Лилит)

Главный эффект: когда вы применяете умение, атакует противников волной шипов, которая существует 2 сек. и наносит 250% физического урона. Поражая одну и ту же цель, «Ветер ненависти» наносит ей на 60%[х] больше урона с каждым ударом вплоть до 300%[х].

Модификатор: когда ваша главная способность босса поражает особого противника, она на 15 сек. создает неподвижную обожженную копию с 10% максимального запаса здоровья. Когда обожженная копия погибает, особый противник теряет 5,25% здоровья. Одновременно можно создать до 3 обожженных копий особого противника (кроме боссов вне подземелья).

Туннель Дюриэля (источник — великий босс логова Дюриэль)

Главный эффект: при «Ускользании» вы теперь зарываетесь в землю, обездвиживая ближайших противников на 5 сек. и нанося 200% урона при закапывании и выходе на поверхность. Пока вы под землей, наносит 200% урона раз в 0,25 сек. Время восстановления «Ускользания» увеличивается на 4 сек., а эффекты, сокращающие время восстановления, действуют на «Ускользание» с эффективностью 50%.

Модификатор: при активации ваша главная способность босса повышает вероятность уклонения на 21%[+] на 2 сек. Уклонившись от атаки, вы обездвиживаете ближайших противников на 3 сек.

Пронзающий взгляд Белиала (источник — вознесенный босс логова Белиал, Владыка Лжи)

Главный эффект: выпив зелье здоровья, вы получаете на 75% меньше урона в течение 2 сек. и испепеляете противников взглядом, нанося 1750% урона от порчи за 3,5 сек. После этого вы не можете повторно использовать зелья здоровья в течение 5 сек. Вы можете пить зелья здоровья при максимальном запасе здоровья.

Модификатор: ваша главная способность босса при активации дает неснимаемую незаметность на 2 сек. В состоянии незаметности вы наносите на 11%[х] больше подавляющего урона.

Пылающий череп Андариэль (источник — великий босс логова Андариэль)

Главный эффект: когда вы стоите на месте в течение 1 сек., призывает череп, который вращается вокруг вас в течение 4 сек. и дышит огнем, нанося 1200% урона от горения за 3 сек.

Модификатор: горящие противники получают на 21% больше урона от ваших периодических эффектов. В течение 5 сек. после того, как вы применяете главную способность босса, остальные ваши атаки наносят противникам 1800% урона от горения за 3 сек.

Град чудовища во льду (источник — обычный босс логова чудовище во льду)

Главный эффект: после того как вы применяете 3 умения с эффектом контроля или ошеломления, выстреливает острыми градинами, наносящими 800% урона от холода и замораживающими противников на 2 сек.

Модификатор: главная способность босса теперь заставляет цели коченеть, замедляя их на 2,5%[х].

Путь молний Грегуара (источник — обычный босс логова Грегуар)

Главный эффект: когда вы применяете основное умение, по прямой линии перед вами в течение 1,2 сек. бьет молния, каждым ударом наносящая 300% урона от молнии.

Модификатор: один раз за активацию ваша главная способность босса оглушает пораженных противников на 0,25 сек., когда наносит урон.

Кровавая купель лорда Зира (источник — обычный босс логова лорд Зир)

Главный эффект: нанося урон противнику, вы создаете кровавую лужу, которая наносит 400% урона от кровотечения в секунду в течение 4 сек. Одновременно можно создать до 3 луж.

Модификатор: главная способность босса восстанавливает вам 5,5% максимального запаса здоровья за 3 сек.

Вампиризм Варшана (источник — обычный босс логова Варшан)

Главный эффект: каждый раз, когда вы теряете 25% максимального запаса здоровья, направляет в атакующего вытягивающий кровь луч, восполняющий вам 10% максимального запаса здоровья и наносящий 1200% урона от порчи за 3 сек.

Модификатор: ваша главная способность босса при активации наносит ближайшим противникам 200% урона от порчи за 2 сек.

Метательные бомбы Уривара (источник — обычный босс логова Уривар. Требуется дополнение Vessel of Hatred.)

Главный эффект: мощные умения бросают 4 бомбы, которые наносят 800% урона от огня и сокращают время восстановления мощного умения на 5 сек.

Модификатор: когда ваша главная способность босса убивает противника, время восстановления мощного умения сокращается на 0,2 сек.

Шквал Вестника Ненависти (источник — великий босс логова Вестник Ненависти. Требуется дополнение Vessel of Hatred.)

Главный эффект: когда вы наносите урон уязвимому противнику, выпускает пронзающие осколки, которые существуют 1,3 сек., наносят 400% урона от огня и применяют эффект уязвимости. Наносит на 40%[х] больше урона уязвимым противникам.

Модификатор: когда вы применяете базовое умение при максимальном уровне ресурса, оно расходует весь запас и делает ближайших врагов уязвимыми. Главная способность босса увеличивает урон, наносимый уязвимым целям, на 11%[х] на 5 сек.

Сражайтесь со смертоносными фантомами в ходе нового события

После трагической гибели Лилит Белиал решил сам захватить Санктуарий. Его монстры-фантомы — иллюзорная армия, вплетающая ложь в ткань реальности, — появились во всех частях Санктуария.

Защитите свой дом от захватчиков в ходе нового события «Нашествие фантомов». В этом событии могут участвовать все персонажи на любом уровне сложности. Событие происходит каждые несколько минут в разных частях открытого мира. Текущее место события можно найти на карте.

Добравшись до нужной области, отправляйте самозванцев назад в мир лжи, созданный воображением их хозяина. На теле каждого монстра-фантома есть знак Белиала — омерзительный зеленый глаз, по которому вы сможете отличить их от других противников. Уничтожив орду этих монстров, вы привлечете внимание одного из десяти боссов-фантомов. Победив босса, вы получите его уникальную способность. А когда вы пройдете это испытание во второй раз, Белиал примет осязаемый облик, чтобы лично покарать вас.

Событие «Нашествие фантомов» — отличный метод открыть новые способности боссов и повысить уровень персонажа.

Переработанные боссы в логовах

Боссы, которые раньше назывались боссами финального этапа игры или боссами из таблицы, разделены на 3 уровня: обычные, великие и вознесенные боссы логова. Эти уровни отражают силу боссов и ценность их наград.

Обычные боссы в логовах: чудовище во льду, Грегуар, лорд Зир, Варшан и Уривар (доступен только для владельцев дополнения Vessel of Hatred).



Великие боссы в логовах: Андариэль, Дюриэль и Вестник Ненависти (доступен только для владельцев дополнения Vessel of Hatred).



Вознесенные боссы в логовах: Белиал, Владыка Лжи.

Сражения с боссами в логовах доступны на сложности «Истязание I» и выше.

Добыча за победу над боссами в логовах

Для призыва боссов в логовах больше не требуются материалы, но награды за победу над ними значительно уменьшены. Теперь после победы над боссом логова появляется сокровищница с добычей. Чтобы открыть ее, каждый игрок должен потратить материалы.



Первый уникальный предмет за победу над боссом логова гарантированно относится к списку добычи данного босса. Все остальные уникальные предметы с вероятностью 50% могут быть из общего списка уникальных предметов.



С вероятностью 33% за каждого дополнительного участника группы за победу над боссом логова можно получить дополнительный легендарный предмет из его списка добычи.



Теперь на уровне сложности «Истязание IV» за победу над боссом логова можно получить 5 уникальных предметов, а не 6.

Ключи от логова босса

Чтобы открыть сокровищницу босса в логове, требуется ключ. Ключами служат разные предметы, для каждого босса свой: чумное сердце (Варшан), живая сталь (Грегуар), эссенция ужаса (чудовище во льду), отборная кровь (лорд Зир), маска вершителя (Уривар), осколок агонии (Дюриэль), утыканная булавками кукла (Андариэль), сердце Ненависти (Вестник Ненависти), оболочка предателя (Белиал, Владыка Лжи).



За победу над любым обычным боссом логова с некоторой вероятностью можно получить стигийский камень. Эти камни можно можно преобразовать в ключ от логова великого босса по вашему выбору.



Ключи от логова объединяются в связки по 99.

Как найти логово босса.

Логова боссов отмечены специальными значками на карте.



После того как вы найдете логово босса, вы сможете телепортироваться прямо к нему.



В описании каждого логова босса на карте также указано, какие ключи в нем нужны и достаточно ли их у вас.

Комментарий разработчиков:

Мы получили жалобы на то, что некоторые игроки присоединялись к группе, позволяли другим участникам тратить материалы для призыва босса, собирали награды и выходили из группы. Нам показалось, что это несправедливо по отношению к игрокам, расходующим материалы для призыва, так что теперь каждый игрок должен сам потратить материалы, чтобы забрать добычу из сокровищницы. Кроме того, игроки рассказали нам о досадных ситуациях, когда они тратили материалы и призывали босса, чтобы испытать новый вариант развития, а потом погибали и оставались без наград. Теперь вы можете испытать свои силы против любого босса логова на уровне сложности «Истязание I» или более высоком — и потратить материалы только в случае победы.

Новые легендарные аспекты и уникальные предметы

Встречайте новые уникальные предметы и легендарные аспекты, которые помогут вам еще лучше убивать демонов.

Варвар

Погибель Ахъяд-ден (уникальные перчатки):

Свойства

+4-6 к уровню «Могучего броска»

+114-150% к критическому урону

+7-10 ед. ярости в секунду

-8-12,5% к времени восстановления умений

Уникальное свойство

Раз в 12 сек. ваш следующий «Могучий бросок» выпускает все импульсы одновременно и наносит урон от огня, увеличенный на 400-600%.

Аспект отложенной погибели (атакующий): «Могучий бросок» и «Железная хватка» теперь получают мультипликативный бонус к урону от эффектов, сокращающих время восстановления. При этом время восстановления не сокращается. Урон от «Могучего броска» и «Железной хватки» увеличивается еще на 125-250%[х].

Друид

Наследие Гатлена (уникальный шлем):

Свойства

Базовое: «Сущность леса» повышает скорость атаки на 15%

+10,5-15% к силе воли

+224-296 к броне

+2-3 к уровню «Человечности»

+17,5-23% к скорости передвижения в облике человека

Уникальное свойство

Находясь в облике человека, нанеся противникам критический урон от сил природы 400-200 раз, вы получаете «Сущность леса» на 10 сек.

Пока вас питает «Сущность леса», вы получаете главные пассивные умения «Буря в разгаре» и «Мощь земли».

Аспект неминуемого потопа (атакующий): «Удар бури» наносит на 50%[х] больше урона и увеличивает урон, получаемый целью от других ваших умений, на 20-40%[х] на 6 сек.

Некромант

Сангвивор, клинок Зира (уникальный двуручный меч):

Свойства

Базовое: +60% к урону скелетов-магов и големов

+32-50% к вероятности удвоенного урона «Армии мертвецов»

+160-188 к интеллекту

+1060–1142 к максимальному запасу здоровья

+2 к уровню «Мастера скелетов-воинов», «Мастера скелетов-магов» и «Мастера големов»

Уникальное свойство

Нанося урон, ваши призванные существа поражают врагов «Проклятием вампиров». За каждый израсходованный труп «Проклятие вампиров» получает одну душу и может накопить до 20 душ.

«Армия мертвецов» теперь высвобождает накопленные «Проклятием вампиров» души, при этом урон от душ и «Армии мертвецов» увеличивается на 5-10% за каждую душу.

Аспект служения и жертвы (атакующий): уничтоженные скелеты-воины взрываются, нанося (100-200%) физического урона ближайшим противникам. Скелеты-воины теряют по 25% здоровья в сек., пока участвуют в бою. Скелеты-маги получают на 90% меньше урона и наносят на 50-100%[х] больше урона.

Разбойник

Повязки гнойной розы (уникальные перчатки):

Свойства

Базовое: +4 к максимальному количеству «Ловушек с ядом»

+10,5-15% к скорости атаки

+3-5% к максимальному сопротивлению яду

+41,5-55% к сопротивлению яду

+18,5-27,5% к вероятности применить «Ловушку с ядом» дважды

Уникальное свойство

«Ловушка с ядом» всегда наносит урон в полном объеме за 3 сек. и получает все бонусы от улучшений, усиленные на 50-100%[х]. «Ловушка с ядом» также:

Получает бонус от серии приемов



Не требует восстановления во время действия «Внутреннего зрения»



Восстанавливается быстрее благодаря «Подготовке»

Аспект заражения (атакующий): «Ловушка с ядом» взрывается при срабатывании, нанося 150-250% урона от яда. Если взрыв наносит критический урон, наносимый вами урон от яда увеличивается на 20-40%[х] на 5 сек.

Волшебник

Леденящий град (уникальный шлем):

Свойства

1-е базовое свойство: +7,5% к максимальному сопротивлению холоду

2-е базовое свойство: +50% к сопротивлению холоду

+10,5-15% к интеллекту

+13-17,5% к максимальному запасу здоровья

+10,5-15% к скорости атаки

+4-6 к уровню «Осколков льда»

Уникальное свойство

«Осколки льда» теперь выпускают еще 2 снаряда. Каждый раз, когда «Осколки льда» поражают противника, ваш урон увеличивается на 1-1,5%[х] на 5 сек. Максимальный бонус — 50-75%[х].

Леденящий аспект (атакующий): противники получают до 25-40%[х] дополнительного урона в зависимости от силы действующего на них эффекта окоченения или ошеломления. Применяемое вами окоченение усиливается на 15%.

Наследник духов

Горжет Солнечной птицы (уникальный амулет):

Свойства

Базовое: +30% к сопротивлению всем стихиям

+16-25% к скорости передвижения

+2-3 к уровню «Мощи»

+2-3 к уровню «Печи»

+2-3 к уровню «Ускорения»

Уникальное свойство

Когда вы подбираете перо бури, вокруг вас на 8 сек. образуется огненный шторм, наносящий 150-300% урона от огня раз в 0,5 сек.

Подняв еще 5 перьев, вы усиливаете огненный шторм и увеличиваете его урон на 100%[х], но не обновляете время действия. Огненный шторм относится к умениям орла, ягуара и перьев бури.

Аспект «Рвать и кромсать» (атакующий): «Стремительные когти» наносят на 10-30%[х] больше урона и усиливаются в зависимости от количества зарядов на момент применения:

1: восстанавливает 15% максимального запаса здоровья

2: гарантированно наносит подавляющий урон

3: гарантированно наносит критический урон

4+: наносит еще один удар

Возможности, доступные в ходе тестирования

Мы подготовим серверы для тестирования на PTR во всех крупных регионах: Северной Америке, Европе, Корее и Японии, Южной Америке и Австралии. В ходе тестирования вы сможете воспользоваться функцией копирования учетной записи и услугами NPC, предлагающего PTR-усиления в Киовашаде.

Копирование учетной записи

Для тестирования версии 2.2.0 на PTR будет доступна функция копирования, позволяющая перенести ваших персонажей и данные учетной записи в мир PTR. Чтобы скопировать учетную запись, выберите соответствующий пункт в меню выбора персонажа.

Авторизовавшись в Battle.net, совершите следующие шаги:

Скопируйте данные вашей учетной записи и перенесите их в версию игры на PTR в меню выбора персонажа.

Выберите значок рядом с кнопкой «Создать нового персонажа». Он вызовет окно с пояснением функции копирования.

Выбрав функцию копирования учетной записи, вы получите информацию о том, когда в последний раз создавалась запись данных ваших персонажей, а также предупреждение о том, что копия учетной записи заменит все данные на PTR.

При копировании учетной записи все персонажи, данные и прогресс на PTR будут удалены и заменятся на данные скопированной записи. Все скопированные персонажи будут привязаны к вечному миру.

PTR-усиление

NPC, предлагающий PTR-усиления, будет недоступен 11-12 марта.

Комментарий разработчиков:

В версии 2.2.0 на PTR мы хотим протестировать игру на низких уровнях при развитии персонажа, поэтому количество опыта, получаемого до 25-го уровня, будет уменьшено. Мы хотим сделать развитие персонажей более равномерным по сравнению с сезоном ведьмовства, где этот процесс был значительно ускорен. Для этого мы добавили новую сезонную задачу, награды и способности. Наша цель — найти золотую середину, сделав развитие героя не слишком быстрым и не слишком медленным. В результате этого изменения игрокам не надо будет так часто менять и улучшать предметы на раннем этапе игры, награды за задачи и сезонные награды станут ценнее, а игровой процесс на раннем этапе — естественнее. Поскольку изменение затрагивает развитие персонажей на раннем этапе игры, NPC, предлагающий усиления, будет недоступен в первые 2 дня тестирования на PTR. Это позволит нам напрямую получить данные и отзывы об этом аспекте игры.

Далее перечислены новые возможности NPC, предлагающего PTR-усиления, которых не было при тестировании сезона ведьмовства:

Добавлены уникальные предметы «Возвращения Белиала».

Теперь можно повысить уровень совершенствования до 300-го (ранее — до 200-го).

Сундук с уникальными предметами теперь всегда содержит предметы предков.

Сундук с легендарными предметами теперь всегда содержит предметы предков после достижения 60-го уровня.

В меню сезона теперь можно получить все способности боссов и ключи от сокровищниц обычных, великих и вознесенных боссов в логовах, а также открыть доступ к логову Белиала, Владыки Лжи.

Кроме того, у NPC, предлагающего PTR-усиления, доступна услуга, предоставляющая все указанные выше эффекты, а также следующие усиления:

Повышение уровня до максимального.Вы сможете повысить уровень до 50-го или до 60-го на выбор.

Открытие всех участков на карте.Эта функция откроет важные локации для кампании, крепости, врата странствий и все неисследованные участки.

Открытие всех элементов основной механики вашего класса.

Открытие всех уровней сложности «Истязание».

Полное улучшение зелья

Максимальное улучшение всех аспектов в «Кодексе силы»

Создание легендарных предметов для разных классов и вариантов развития

Создание всех уникальных предметов

Создание всех руководств по закаливанию

Создание всех видов материалов, золота и оболов.

Улучшенные зелья

Открытие и максимальное улучшение всех символов совершенствования

Открытие функций обработки

Некоторые функции NPC, предлагающего усиления, позволяют частично сбросить вариант развития вашего персонажа. Просим иметь это в виду при взаимодействии с NPC.

Как отправлять отзывы

Для нас очень важны ваши отзывы об изменениях на PTR, поскольку благодаря им мы сможем наилучшим образом подготовиться к выходу обновления 2.2.0 в Diablo IV. Если вы участвуете в тестировании на PTR, поделитесь с нами впечатлениями!

Вы сможете отправить нам отзыв с помощью специальной внутриигровой функции или оставить сообщение в разделе форума Diablo IV, посвященном тестированию на PTR. Нажав клавишу Esc во внутриигровом меню, вы откроете меню отправки сообщения о неполадке. После этого вы сможете выбрать фильтр в раскрывающемся списке и воспользоваться функцией отправки отзыва, не выходя из игры.

Как установить версию для PTR

Вот что вы должны сделать, чтобы принять участие в тестировании на PTR:

Откройте приложение Blizzard Battle.net и выберите Diablo IV в списке игр.

В раскрывающемся списке над кнопкой «Играть» вы сможете выбрать нужную версию игры.Выберите вариант «Тестовый игровой мир (PTR)».

Щелкните по кнопке «Установить» для установки PTR-клиента. После завершения процесса на кнопке появится надпись «Играть».

Щелкните «Играть», авторизуйтесь на PTR и выберите любой из доступных тестовых серверов.

Создайте нового персонажа для тестирования.Примечание: создайте сезонную механику для любого тестирования, связанного с сезонными темами.

Начните игру и оцените PTR 2.2.0!

Если вы оформили подписку Game Pass или Game Pass Ultimate на PC, то вы сможете участвовать в тестировании на PTR так же, как и другие пользователи BattleNet. Воспользуйтесь клиентом BattleNet с помощью приложения Xbox, а затем авторизуйтесь на PTR с BattleNet.

Не поддавайтесь на уловки Белиала.

Разработчики Diablo IV